Ağrıspor Başkanı Yıldırım, sitem etti - Son Dakika

TFF 3. Lig 2. grupta mücadele edecek olan Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, 2020-2021 futbol sezonu öncesi transfer çalışmaları hakkında yazılı açıklama yaparak destek sözü verenlere sitem etti.

Açıklamasında Ağrı 1970 Spor Kulübü ile üst liglerde mücadele etmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Yıldırım, şehrin iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından yeteri desteği alamadıklarını belirtti.

'Gerekirse evimi satar yinede sizlerin umutlarıyla oynamam'

Takımın başarısı için şu ana kadar destek sözü veren iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından kendilerine söz verenlerin sözlerini tutmadıklarını dile getiren Yıldırım: "2020-2021 sezonunun başlamasına çok az bir süre kaldığı hepimizce malum. Taraftarımız ve büyük AĞRI halkına karşı mahçup durumdayım. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı bilmenizi isterim. Tüm bunların yanında; bedenen ve ruhen çok yıprandığımı bilmenizi isterim. Şehrimizin markası, kültür elçisi, Ağrı sporumuz için çalmadık kapı bırakmadım. İlimize yakışır bir takım yapmak için var gücümle çalışmaktayım. ilimizin siyasi ve bürokrasisiyle son kez görüşüp halkımızın taleplerini ileteceğim. Yaptığımız çalışmalar ve transferler hakkında camiamız ve büyük AĞRI halkına detaylı bir rapor sunacağım. Şimdilik bunu bilmenizi isterim ki çok yanlız kaldım, yoruldum ve yıprandım, gerekirse evimi satar yinede sizlerin umutlarıyla oynamam, hayallerinizi çalmam ve çaldırmam. Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı. - AĞRI