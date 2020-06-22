AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı - Son Dakika

AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinden en çok etkilendikleri dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, "Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinden en çok etkilendikleri dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, "Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişme içerisindeyiz." dedi.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından ilk yerli ve milli yazılımla düzenlenen "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan TİM Başkanı Gülle, özellikle Kovid-19 pandemisiyle başlayan sürecin, dünyanın dengesini değiştirirken ve ticaretini etkilerken, sektörlerin ve ihracatçıların iş yapış biçimlerine çok farklı uygulamalar kazandırdığını belirtti.

Gülle, Bakan Pekcan'ın göreve gelmesiyle Ticaret Bakanlığının dijital uygulamalarındaki gelişim ve hükümetin destekleriyle pandemi döneminde bile ticareti kesintiye uğratmadan sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Kovid-19 pandemisi sürecinden en çok etkilendiğimiz dönemi geride bıraktık. Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişme içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fuar ile bugün ticaret tarihine not düşülecek bir olayın gerçekleştiğini anlatan Gülle, "Bu organizasyonun tarihi anlamda çok büyük başarılar getirmesini diliyorum." dedi.

"Bu deneyimi, sektör olarak rakiplerimizden önce yaşayacağız"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, tarım makinaları ihracatında sağladıkları yıllık artışın ortalama yüzde 18-19 olduğunu söyledi.

"Bu segmentin bizim için bir başka önemi, dış ticaret açığı değil fazlası veriyor olmasıdır." diyen Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Tarım makinalarında 2019 yılını 1 milyar 41 milyon dolar ihracat, 282 milyon dolar ithalat ile kapattık. Bu büyük başarımız, ülkemizin sahip olduğu sıra dışı tarımsal çeşitlilik ve potansiyele dayanıyor. Türkiye, her türlü iklim ve toprak özellikleri sayesinde, her türlü tarıma uygun makine ve sistemler geliştirebiliyor. Öte yandan dünyada, Kovid-19 sebebiyle hızla daralmış tüketim ve mal ticareti içinde payını artırmayı başarabilen tek sektör de tarımdır."

İmalatçıların Ar-Ge ve inovasyon altyapılarını kurmalarına ve bu kavramları içselleştirmelerine destek vermekle mükellef olduklarını belirten Karavelioğlu, "Tarımla uğraşanların bütün dinginliklerine rağmen, fuarlarının görkemli festivallere, şovlara dönüştüğü ve iple çekildiği bir alanda dijital çözümler geliştirmenin zorluğunun farkında olmakla birlikte, bu deneyimi, sektör olarak, rakiplerimizden önce yaşayacak olmanın heyecanını

derinden hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar ile eşanlı webinarlar düzenlenecek

Açılış konuşmalarının ardından 3 boyutlu olarak tasarlanan fuarın tanıtımı ve nasıl ziyaret edileceği anlatıldı.

Bakan Pekcan, fuara katılım sağlayan firmalarla görüntülü görüşme gerçekleştirerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuarın açılışını takiben sektörün önde gelen kanaat önderlerinin katılımıyla eşanlı webinarlar düzenlenecek.

AgriVirtual Fuarı'na 2 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. Küresel ölçekte tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan ilk sanal fuar olma özelliğini de taşıyan söz konusu etkinlikte fuar alanı üç boyutlu olarak tasarlandı.

Sanal fuarın web sitesi dört dilde hizmet veriyor, ziyaretçilerin sanal gerçeklikle fuar alanında gezmelerine imkan tanınırken, firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşmayla görüntülü görüşme imkanları sunuluyor.

AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu         
20:58
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı         
20:43
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü 15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü         
19:33
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu         
19:33
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında "Dayı" kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi         
18:44
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak         
18:42
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti         
18:38
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı         
18:37
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım         
18:22
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor         
17:52
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor         
17:49
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı         
17:42
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı         
17:24
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi         
17:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 21:09:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei