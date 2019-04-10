Ağrıya Dayanamayınca Gittiği Hastanede Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta alacak verecek kavgasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak kaçan Ziya G. (54), bir süre sonra tartışma sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle ağrıya dayanamayıp hastaneye gidince yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta alacak verecek kavgasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak kaçan Ziya G. (54), bir süre sonra tartışma sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle ağrıya dayanamayıp hastaneye gidince yakalandı.



Olay, Büğlek Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A. (35) ile Ziya G. (54) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü ve bu sırada Ziya G., Mehmet A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Sol bacağından yaralanan Mehmet A., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.



HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI



Olay yerinden kaçan Ziya G. ise kavga sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Göğsünü tutarak hastaneden içeri giren Ziya G., polisler tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - Kahramanmaraş

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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