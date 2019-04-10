Son Dakika Haberleri: Ağrıya Dayanamayınca Gittiği Hastanede Yakalandı

Ağrıya Dayanamayınca Gittiği Hastanede Yakalandı

17 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta alacak verecek kavgasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak kaçan Ziya G. (54), bir süre sonra tartışma sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle ağrıya dayanamayıp hastaneye gidince yakalandı.

Ağrıya Dayanamayınca Gittiği Hastanede Yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta alacak verecek kavgasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak kaçan Ziya G. (54), bir süre sonra tartışma sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle ağrıya dayanamayıp hastaneye gidince yakalandı.

Olay, Büğlek Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A. (35) ile Ziya G. (54) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü ve bu sırada Ziya G., Mehmet A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Sol bacağından yaralanan Mehmet A., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan Ziya G. ise kavga sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Göğsünü tutarak hastaneden içeri giren Ziya G., polisler tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:17 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Güncel
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