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Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir'de gerçekleşecek - Son Dakika

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir'de gerçekleşecek

18.01.2022 16:05

İZMİR'de 17'nci kez gerçekleştirilecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 2-6 Şubat 2022 tarihleri arasında tarım sektörünü yabancı ülkelerden gelecek olan binlerce alım heyeti ile buluşturacak.

İZMİR'de 17'nci kez gerçekleştirilecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 2-6 Şubat 2022 tarihleri arasında tarım sektörünü yabancı ülkelerden gelecek olan binlerce alım heyeti ile buluşturacak.

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 2-6 Şubat tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile İzmir'de 17'nci kez buluşturacak. Bu yıl 1050 katılımcı ve 390 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan fuarda, Türk tarım sektörü, yabancı ülkelerden gelecek olan binlerce alım heyeti ile bir araya gelecek. Fuarın tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, Agroexpo'nun Avrupa'nın 4'üncü Türkiye'nin ise en büyük fuarı olduğunu dile getirerek İzmir'in adını dünyaya duyuracaklarını kaydetti. 2021 yılının Haziran ayında pandemi koşullarına karşın fuarı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tan, geçen yıl 80 ülkeden 126 bin kişiyi ağırladıklarını hatırlatarak uluslararası ticarete milyar dolarlık kazanç sağlandığını söyledi.

'İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞECEK'

Bu yıl tarım ve iklim stratejilerinin konu olacağı ve bu alanda konuşmacıların katılacağı panelde su kaynaklarının tarıma, iklimin hayvancılığa etkilerinin konuşulacağını belirten Fatih Tan, "Geçen yıl fuarda 1.5 milyar dolar olan ticari hacmin bu sene 2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Orion Fuarcılık tarafından 3 gün boyunca gerçekleştirilecek olan alım heyetleri ve ikili görüşmelerin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile fuarın ilk gününde alım heyetleri ve Türk katılımcı firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleşecek. 5 gün sürecek olan fuarda geniş çaplı sağlık önlemlerinin alındığı fuar merkezinde girişler sadece online bilet ile yapılacak olup kapı girişlerinde HES kodu sorgulanacak. Fuarda bin kişilik oturma kapasitesine sahip aktivite alanında et ve süt tadımları, sektör ile ilgili eğlenceli yarışmalar, inovasyon sunumları, canlı hayvan şovları ve çeşitli eğitici panellere yer verilecek" dedi.

'KÜÇÜKBAŞLAR İÇİN GÜZELLİK YARIŞMASI YAPILACAK'

İzmir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu, yetiştiricileri damızlık hayvan konusunda destekleyerek ırkları ileri taşıyacak çalışmalar yaptıklarını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sakız ırkının geliştirilmesi için iş birliği yaptıklarını ifade eden Eroğlu, "Bu yıl fuarda küçükbaş çiftliği kuracağız. 1 keçi, 4 koyun olmak üzere 5 değişik ırkta küçük bir çiftlik oluşturacağız. Güzellik yarışması tertip edeceğiz. Ciddi bir talep var. Önümüzdeki yıllarda bu yarışmayı tüm Ege Bölgesi'ne yaymayı hedefliyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum da pandemi döneminde tarımın, gıdanın ve üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirtti. Son iki yılda fuarcılık sektörünün bir nebze sekteye uğradığını ifade eden Koşum, bu yıl fuara yoğun katılım beklediklerini söyleyip, "Üniversite olarak 207 üniversite içinde ilk kez tam akreditasyon almayı başardık. Ziraat fakültesi olarak 10 bölüm için başvuru yaptık. Geleceğin tarımına hizmet edecek donanımlı ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber- Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA) -

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir'de gerçekleşecek
Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir'de gerçekleşecek
Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir'de gerçekleşecek

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Türkiye, Tarım, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir'de gerçekleşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir'de gerçekleşecek - Son Dakika
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