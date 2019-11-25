Uluslararası söz sahibi, İspanya'nın sektöründe dünyaca üne sahip 2. en büyük gübre markası Antonio Taranoza firmasının Türkiye Distribütörlüğü ile Türk çiftçisine hizmet eden Agronil Tarım, 27-30 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Growtech Uluslararası Tarım Fuarı'na hazırlanıyor.



Argonil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, tarım sektörünün uluslararası buluşması Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda, "Tarazona" markasının gübre sektöründe gelişen teknolojiyi takip ederek ürettiği Organomineral Sıvı Gübreler, Sıvı Damlama Gübreleri, Sıvı ve Toz Yaprak Gübreleri, Mikro Elementler ile Organik Sıvı Toprak Düzenleyicileri tanıtacaklarını bildirdi.



En iyi gübreler ile en uygun dekar maliyetini oluşturmada çiftçinin çözüm ortağı olduklarını vurgulayan Kurucu Taner Kaplan, Antalya Expo Center'da 50 bin m2 alanda, 'Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması' ana temasıyla düzenlenen fuara hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Türkiye disbiritörlüğünü üstlendiğimiz Tarazona firmasını rakiplerinden ayıran en büyük özellik kaliteli ham madde ile çevreye ve doğaya saygılı üretimdir. Son teknolojiyi yansıtan İspanya'daki devasa tesislerde üretilen sektörün en iddialı gübre çeşitlerini orijinal ambalajlarıyla Türk çiftçisinin hizmetine sunuyoruz." - ADANA