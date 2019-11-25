Son Dakika Haberleri: Agronil Tarım "Tarazona" ile Antalya Fuarı'nda
Son Dakika Ekonomi Agronil Tarım 'Tarazona' ile Antalya Fuarı'nda - Son Dakika Ekonomi

Agronil Tarım "Tarazona" ile Antalya Fuarı'nda

6 saat önce

Uluslararası söz sahibi, İspanya'nın sektöründe dünyaca üne sahip 2. en büyük gübre markası Antonio Taranoza firmasının Türkiye Distribütörlüğü ile Türk çiftçisine hizmet eden Agronil Tarım, 27-30 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Growtech Uluslararası Tarım Fuarı'na hazırlanıyor.

Agronil Tarım

Uluslararası söz sahibi, İspanya'nın sektöründe dünyaca üne sahip 2. en büyük gübre markası Antonio Taranoza firmasının Türkiye Distribütörlüğü ile Türk çiftçisine hizmet eden Agronil Tarım, 27-30 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Growtech Uluslararası Tarım Fuarı'na hazırlanıyor.


Argonil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, tarım sektörünün uluslararası buluşması Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda, "Tarazona" markasının gübre sektöründe gelişen teknolojiyi takip ederek ürettiği Organomineral Sıvı Gübreler, Sıvı Damlama Gübreleri, Sıvı ve Toz Yaprak Gübreleri, Mikro Elementler ile Organik Sıvı Toprak Düzenleyicileri tanıtacaklarını bildirdi.


En iyi gübreler ile en uygun dekar maliyetini oluşturmada çiftçinin çözüm ortağı olduklarını vurgulayan Kurucu Taner Kaplan, Antalya Expo Center'da 50 bin m2 alanda, 'Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması' ana temasıyla düzenlenen fuara hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti:


"Türkiye disbiritörlüğünü üstlendiğimiz Tarazona firmasını rakiplerinden ayıran en büyük özellik kaliteli ham madde ile çevreye ve doğaya saygılı üretimdir. Son teknolojiyi yansıtan İspanya'daki devasa tesislerde üretilen sektörün en iddialı gübre çeşitlerini orijinal ambalajlarıyla Türk çiftçisinin hizmetine sunuyoruz." - ADANA

Türkiye, İspanya, Antalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:23:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Agronil Tarım "Tarazona" ile Antalya Fuarı'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]