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AGÜ 4. Kayseri Bilim Şenliği'nde

58 dakika önce

Bilim Şenliği'nde Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) de stant açarak öğrencilere çeşitli projeler ve bilimsel deneyler sundu.

AGÜ 4. Kayseri Bilim Şenliği'nde, System.String[]

Bilim Şenliği'nde Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) de stant açarak öğrencilere çeşitli projeler ve bilimsel deneyler sundu.


Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 'Kayseri Bilim Şenliği'ne Abdullah Gül Üniversitesi de katıldı. Bilim Şenliği'nde stant açan AGÜ, öğrencilere çeşitli projeler ve bilimsel deneyler sundu. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen 4. Kayseri Bilim Şenliği'nde birbirinden farklı 100'den fazla atölye, bilim gösterileri, sahne gösterileri ve farklı temalarda etkinlikler gerçekleştirildi. Kayseri Bilim Merkezi'nde düzenlenen ve üç gün süren şenlikte Astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Sanat atölyelere yer verildi. Şenlikte AGÜ'nün stantlarında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine, birçok bilimsel alanda meraklarını giderecek birbirinden farklı deneyler, çeşitli projeler ve deneyler sunuldu.


AGÜ'nün standında görev alan çeşitli bölümlerden çok sayıda öğretim üyesi ve araştırma görevlileri, çeşitli görsel ve uygulamalı çalışmalarla öğrencileri merak ettikleri bilimsel konularda bilgilendirdi. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
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