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AGÜ akademisyenleri tümleşik biyo-sensör geliştirdi - Son Dakika

AGÜ akademisyenleri tümleşik biyo-sensör geliştirdi

11.02.2022 19:19
AGÜ akademisyenleri tümleşik biyo-sensör geliştirdi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) akademisyenleri, göz, kalp ve kas sinyallerini tek bir kartla işlemeye olanak sağlayan dünyadaki ilk tümleşik biyo-sensör geliştirdi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) akademisyenleri, göz, kalp ve kas sinyallerini tek bir kartla işlemeye olanak sağlayan dünyadaki ilk tümleşik biyo-sensör geliştirdi.

Abdullah Gül Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, robotik kolların geliştirilmesinde kullanılabilen sensör ile vücudunun bir uzvunu kaybetmiş insanlar için robotik protezler geliştirilebilecek veya ALS hastaları gibi uzuvlarını kullanamayan hastalar göz hareketleriyle bilgisayarlarını uzaktan kontrol edebilecek.

Sensörün başka bir özelliği sayesinde de kullanıcılar evlerinde kendi EKG sistemini kurabileceklerinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"EOG (göz sinyalleri), EKG (Kalp sinyalleri) ile EMG (Kas sinyalleri) olmak üzere 3 farklı türde sinyalin tek bir kartla işlenmesine olanak tanıyan ve MaM Sense adı verilen biyo-sensör, AGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Levent Yavuz'un kurduğu biyomedikal cihazlar, savunma sanayi, güç sistemleri ve yapay zeka uygulamaları olmak üzere çeşitli sektörlerde ürünler geliştiren MaM High Tech adlı şirket tarafından geliştirildi. Sensörün geliştirilmesinde şirket kurucusu Levent Yavuz ile birlikte mühendis ekibinde yer alan AGÜ'den Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Orhan Demirci, Ahmet Faruk Aslantaş ve Mustafa Turhan görev alırken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ile Doç. Dr. Ahmet Önen de geliştirme sürecine destek oldu."

Açıklamada, sensörün İsrail başta olmak üzere Hindistan ve İspanya gibi ülkelere ihracat edilerek, ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladığı ifade edildi.

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Abdullah Gül Üniversitesi, Araştırma, Kalp, ALS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AGÜ akademisyenleri tümleşik biyo-sensör geliştirdi - Son Dakika


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