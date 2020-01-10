AGÜ, Alman demiryolları ile işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AGÜ, Alman demiryolları ile işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

AGÜ, Alman demiryolları ile işbirliği anlaşması imzaladı

6 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Alman demiryolları şirketi Deutsche Bahn (DB) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

AGÜ, Alman demiryolları ile işbirliği anlaşması imzaladı, System.String[]

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Alman demiryolları şirketi Deutsche Bahn (DB) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan anlaşmayla, AGÜ öğrencileri Deutsche Bahn şirketinde staj yapacak.

Anlaşma, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Deutsche Bahn firmasının üst düzey yöneticileri Andreas Wegerif, Vincent van Houten ve Olena Tsymbal tarafından Berlin'de imzalandı.

Ayrıca, imzalanan anlaşmayla uluslararası proje, etkinlik, AR-GE çalışmaları, araştırma projeleri, seminer ve dersler de düzenlenecek.

Deutsche Bahn firma yöneticileri, AGÜ ve Kayseri'ye yapacakları ziyarette çeşitli iş birliği alanları belirleyecek.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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