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AGÜ Çocuk Üniversitesi'nden Eğitici Eğitimi

9 dakika önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Eğitici Eğitimleri devam ediyor.

AGÜ Çocuk Üniversitesi'nden Eğitici Eğitimi, System.String[]
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Eğitici Eğitimleri devam ediyor. Eğitimlere bu kez Sümer Fen Lisesi öğretmenleri katıldı.

Eğitici eğitimine katılan Sümer Fen Lisesi öğretmenlerine "Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi" konulu seminer verildi. Çocuk Üniversitesi Koordinatörü H. Fikri Ulusoy tarafından 30 öğretmene eğitim verildi.

"Üstün Yetenekli Çocuklar" konusunda öğretmenlerin farkındalığının artırıldığı eğitimde, dünyada ve ülkemizde üstün yetenekli çocukların durumu, eğitimleri, kariyer süreçleri, özellikleri ve eğiticilerin üstün yetenekli çocuklara davranış biçimleri gibi konulara yer verildi. Eğitimde tüm çocukların/gençlerin yetenekli olduğu ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının eğitimin öncelikleri arasında olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca eğitim sırasında küresel düzeyde rekabet ve iş birliği yapabilmek için çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırılması gereken beceriler üzerinde paylaşımlarda da bulunuldu.

Eğitim, Sümer Kampüsü Büyükambar Salonu'nda gerçekleştirildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
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