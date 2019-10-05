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AGÜ'de 'Güz Fest' Festivali

1 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki (AGÜ) festivalde kulüp tanıtımları, atölye çalışmaları, konserler, DJ performansları ve çeşitli spor turnuvaları yapıldıAGÜ 'Güz Fest' festivali düzenlendi.

AGÜ'de 'Güz Fest' Festivali, System.String[]

Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki (AGÜ) festivalde kulüp tanıtımları, atölye çalışmaları, konserler, DJ performansları ve çeşitli Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor turnuvaları yapıldı


AGÜ 'Güz Fest' festivali düzenlendi. Festivalde kulüp tanıtımlarından atölye çalışmalarına, konserlerden DJ performanslarından çeşitli spor turnuvalarına kadar çeşitli etkinliklere yer verildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kulüpler Birliği ve Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü tarafından düzenlenen festival, Sümer Kampüsü'nde yapıldı. Festival, ilk olarak kulüp tanıtımları ve atölye çalışmalarıyla başladı. Bu etkinlikte özellikle üniversiteye bu yıl yerleşen öğrencilere kulüpler tanıtıldı, kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra sırasıyla Şarampol adlı Rock müzik grubunun, AGÜ Müzik Grubu'nun verdiği konserler ve DJ performansı ile devam eden festivalde öğrenciler gönüllerince eğlendi. Festival ile aynı anda devam eden çeşitli spor turnuvalarına da öğrencilerin ilgisi fazlaydı. Etkinlikler ve spor turnuvalarına Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da katılarak, öğrencilere destek verdi.


Festival etkinlikleri, ekim ayı boyunca devam edecek. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
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