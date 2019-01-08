Son Dakika Haberleri: Agü'de, Iv. Yaşam Bilimleri Kongresi

Agü'de, Iv. Yaşam Bilimleri Kongresi

43 dakika önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından "Yaşam Bilimleri Kongresi" düzenlendi.

Agü'de, Iv. Yaşam Bilimleri Kongresi, System.String[]
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından "Yaşam Bilimleri Kongresi" düzenlendi.

Bu yıl 4'ncüsü organize edilen kongre, 22-23 Şubat 2019 tarihleri arasında, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılacak.

Çok sayıda şehirden biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinden yaklaşık 300 katılımcıyla yapılması beklenen kongrede, yaşam bilimleri alanında çalışan temel, klinik ve mühendislik bilim alanlarından uzman ve öğrencileri bir araya getirerek interaktif bir ortam yaratılması hedefleniyor.

Kongrede temel olarak kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku muhendisliği, kök hucre, nanobiyoteknoloji, sinirbilim, immunoloji ve biyomedikal ensturmantasyon gibi önemli konuları ele alınacak.

Yaşam Bilimleri Kongresi'nin Molekuler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomuhendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya Muhendisliği, Malzeme Bilimi ve Muhendisliği, Biyoinformatik, Nanoteknoloji ve diğer temel bilim alanlarında uzmanlık yapan bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerin vizyonlarına önemli katkılar sunması bekleniyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Genetik, Abdullah Gül Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede! Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı

Son Dakika! Sinema Krizine Bakan El Attı! Bilet Tartışması Sona Erecek AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:22:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Agü'de, Iv. Yaşam Bilimleri Kongresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]