AGÜ'de mezun buluşması düzenlendi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) mezunları buluştu.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mezunlar, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, akademisyenler ve son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve geleneksel düzenlenmesi planlanan buluşma, Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu'nda yapıldı.

Mezunlar Ofisi tarafından organize edilen buluşmaya, AGÜ'nün ilk ve ikinci mezunlarının yanısıra, bölüm başkanları ve diğer öğretim üyeleri de katıldı.

Buluşmada konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, marka olarak nitelendirilen üniversitelerin, marka olmalarındaki en önemli nedenlerden birinin, üniversite-mezun ilişkilerinin güçlü olmasında yattığını belirtti.

Üniversite-mezun ilişkisinin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AGÜ'nün özellikle ilk mezunlarının, ayrıcalıklı bireyler olduğunu aktardı.

"Siz ilk mezunlarımız, bu üniversite ve bu kurum için çok özelsiniz." ifadelerini kullanan Sabuncuoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü bu ailenin ilk çocuklarısınız. İlk çocukların her zaman bir ayrıcalığı vardır, bir farklılığı vardır. Daha farklı hissedilir, çünkü ilk göz ağrısıdır. Dolayısıyla bu açıdan sizler aslında bence ayrıcalıklı insanlarsınız. Yalnızca ayrıcalıklı olmak değil aynı zamanda bu ayrıcalık size bir sorumluluk da getiriyor, onu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü siz üniversitenin ilk mezunlarısınız. Bulunduğum kurumlarda şunu öğrendim şunu gördüm, aslında mezunlar birer elçidir. Bundan sonraki mezun olacak arkadaşlarımızın ileriki yıllarda mezun olacak genç arkadaşlarımızın rahat ve daha kolay istihdam edilebilmeleri için hakikaten sizin başarılı olmanız çok çok önemli."

Etkinlik, mezunlar ile bölüm başkanlarının görüşlerini paylaşması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.