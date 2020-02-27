AGÜ'de "Pakistan Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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AGÜ'de "Pakistan Günü" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) düzenlenen "Pakistan Günü" etkinliğinde öğrenciler kültürlerini tanıttı.

AGÜ'de

Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) düzenlenen "Pakistan Günü" etkinliğinde öğrenciler kültürlerini tanıttı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen Pakistan Günü etkinliği, uluslararası öğrenci birliği kulübü tarafından gerçekleştirdi.

Etkinlikte, öğrenciler yöresel kıyafetleri ile sahneye çıkarak, dans gösterileri, çeşitli sunumlar ve tanıtım filmleriyle ülkeleri hakkında bilgiler verdi.


Öğrenciler etkinlikte, önceden hazırladıkları, ülkelerine ait yöresel yiyecek ve içecek ikramında da bulundu.


Uluslararası Ofis Başkanı Emeric Abrignani etkinlikte, kültürler arası etkinlik serisi ile Türk ve uluslararası öğrencilerin hem eğlendiklerini hem de birbirlerinin kültürlerini öğrendiklerini belirtti.


Programa birçok uluslararası öğrencinin katıldığını ifade eden Abrignani, bugüne kadar birçok ülkenin kültürünü tanıtan etkinlikler düzenlediklerini, bu etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini aktardı.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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