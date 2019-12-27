AGÜ'de 'ReUseFest' Festivali - Son Dakika
Son Dakika Güncel AGÜ'de 'ReUseFest' Festivali - Son Dakika

AGÜ'de 'ReUseFest' Festivali

6 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek amacıyla 'ReUseFest' festivali yapıldı.

AGÜ'de 'ReUseFest' Festivali, System.String[]

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek amacıyla 'ReUseFest' festivali yapıldı. Festivalde, atık malzemelerden sokak hayvanları için barınak yapımları, atıkların hayatımızdaki yansımalarını gösteren fotoğraf yarışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirildi.


Sümer Kampüsü sergi alanında yapılan festival, Öğrenci Kulüpleri Birliği ile Atık Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlendi. Festivalde, AGÜ ailesinin atık azaltma konusunda 'Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür' anlamına gelen '3 R' alışkanlıklarını değiştirmeleri amacıyla atölyeler ve çeşitli yarışmalar yapıldı. Eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilen festivalde, atölye çalışmaları ve etkinliklerde, atık malzemelerin aslında birer çöp olmadığını ve onları çevremize zarar vermenin dışında kaynak olarak nasıl değerlendirilebileceği konusunda AGÜ öğrencilerinde farkındalık oluşturmak hedeflendi. Etkinlikler kapsamında atık malzemelerden sokak hayvanları için barınaklar yapıldı, atıkların hayatımızdaki yansımalarını gösteren fotoğraf yarışmaları düzenlendi. Fotoğraf yarışması sonunda ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu tarafından verildi. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar ile yarışmaya katılan diğer tüm fotoğraflar da açılan sergide sergilendi.


Festivalin sonunda 'Koray Haklı & 80 Mill' adlı müzik grubu rock konseri verdi. Öğrenciler, konserde doyasıya eğlendi. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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