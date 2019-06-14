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AGÜ Dr. Öğretim Üyesi Erdem'den Uluslararası Yayın

1 saat önce

LED ekranların geliştirilmesi için kritik tasarım gerekliliklerini özetleyen kitap, dünyanın önemli yayınevlerinden Springer tarafından yayımlandı.

AGÜ Dr. Öğretim Üyesi Erdem'den Uluslararası Yayın, System.String[]
LED ekranların geliştirilmesi için kritik tasarım gerekliliklerini özetleyen kitap, dünyanın önemli yayınevlerinden Springer tarafından yayımlandı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Talha Erdem'in renk bilimi ve fotometrinin temellerini, LED ekranların geliştirilmesi için kritik tasarım gerekliliklerini konu alan kitabı, dünyanın önemli yayınevlerinden Springer tarafından yayımlandı.

Dr. Öğretim Üyesi Erdem'in, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir ile birlikte yazdığı Color Science and Photometry for Lighting with LEDs and Semiconductor Nanocrystals" adlı kitap, yaklaşık on yıl süren araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.

Kitapta, renk bilimi ve fotometrinin temelleri sunulurken, modern ekran teknolojilerinde yaygın şekilde kullanılan kuantum noktacık temelli LED ekranların geliştirilmesi için kritik tasarım gereklilikleri de özetleniyor.

Optik ve fotonik alanının prestijli dergilerinden Nature Photonics'in Nisan 2019 sayısında da kitaba inceleme yazısı ile yer verildi.

Kitabın, Nature Photonics dergisinde tanıtılması, Dr. Talha Erdem'in araştırma sonuçlarının daha geniş bir kitleye ulaşmasına katkı sunacak. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Abdullah Gül Üniversitesi, Güncel
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