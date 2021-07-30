Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

ABD, Estonya, Slovenya ve Türkiye'den iktisatçı ve ekonomistler, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Ekonomi Bölümü'nün düzenlediği "Ekonomistler Ne Yapar" adlı uluslararası seminer serisinde bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, iktisatçı ve ekonomistler, çevrim içi programda öğrencilere, ekonomi sektörü, sektördeki ulusal ve uluslararası iş imkanları ve kariyer planlamalarını anlattı.

Seminerlere ABD'nin önde gelen düşünce merkezlerinden RAND Corporation'da ekonomist olarak çalışan James Marrone, ABD Minnesota Üniversitesi'nden Joseph Mullins, ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu'ndan David Chester Low, Estonya'nın Tartu Üniversitesi'nden Luca Alfieri, Slovenya Makroekonomik Analiz ve Kalkınma Enstitüsü ve Merkez Bankası'nda çalışmış Natasa Todorovic Jemec, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) Yavuz Yumrukuz, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. A. Suut Doğruel ve Ernst&Young'da Denetim Müdürü olarak çalışmış Utku Ökçe katıldı.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin ilgi gösterdiği seminerlerde katılımcılar, ulusal ve uluslararası iş imkanları, kariyer hedeflerine yönelik gerekli kazanımlar, iş yaşamının gereklilikleri gibi konularda tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Yöneltilen soruları cevaplayan uzmanlar, öğrencilerin kariyer farkındalıklarını arttırmalarına yönelik önerilerde bulundu.

Gezici kütüphane ile "Okuma Şenliği"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik hayata geçirdiği "Okuma Şenliği" kapsamında yola çıkan gezici kütüphane bugüne kadar 20 noktaya ulaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yaştan vatandaşın okuyabileceği kitapları bünyesinde barındıran gezici kütüphanenin yirminci durağı Zincidere Mahallesi oldu.

Yoğun ilgiyle karşılanan kütüphaneden bugüne kadar 2 bin 500 kitap ödünç verildi.

Kitap okumanın yanı sıra çocuklara yönelik akıl zeka oyunları, yüz boyama ve animasyon ekinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Salı, perşembe ve cuma günleri farklı bir mahalleye giden gezici kütüphanede her yaş grubuna hitap eden kitaplar bulunuyor