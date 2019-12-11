AGÜ'lü Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü" - Son Dakika
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AGÜ'lü Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü"

6 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2019 Yılı Ödülleri kapsamında "Araştırma Teşvik Ödülü" almaya hak kazandı.

AGÜ'lü Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör'e

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2019 Yılı Ödülleri kapsamında "Araştırma Teşvik Ödülü" almaya hak kazandı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Araştırma Teşvik Ödülü araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara veriliyor.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı, seçkin bilim insanlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl özel ödüller veriyor.

Bu kapsamda ödüle layık görülen Prof. Dr. Güngör'e ödülü 19 Aralık'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Abdullah Gül Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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