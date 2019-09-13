Son Dakika Haberleri: AGÜ'lü ve Güney Kore'li Araştırmacıların Önemli Buluşu
Son Dakika Güncel Haber

AGÜ'lü ve Güney Kore'li Araştırmacıların Önemli Buluşu

58 dakika önce

TÜBİTAK ve Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) tarafından eş zamanlı olarak fonlanan ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Chung-Ang Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Uluslararası İkili İş birliği Projesi kapsamında dünya çapında önemli bir buluşa imza atıldı.

AGÜ'lü ve Güney Kore'li Araştırmacıların Önemli Buluşu, System.String[]

TÜBİTAK ve Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) tarafından eş zamanlı olarak fonlanan ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Chung-Ang Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Uluslararası İkili İş birliği Projesi kapsamında dünya çapında önemli bir buluşa imza atıldı.


Buluş "American Chemical Society (ACS)" tarafından yayınlanan dünyanın en prestijli Malzeme Kimyası dergilerinden "Chemistry of Materials" dergisinde yayınlandı ve kapaktan okuyucularına duyuruldu.


AGÜ'den Prof. Dr. Hakan Usta ve Chung-Ang Üniversitesi'nden Prof. Dr. Myung-Gil Kim'in liderliğini yaptığı araştırma ekipleri iki yıllık bir çalışma sonucunda yeni nesil optoelektronik aygıtlarda kullanılmak üzere yüksek performansa sahip yeni n-tipi organik yarı-iletken geliştirdiler.


Projenin deneysel kısımlarını doktora öğrencileri Resul Özdemir ve Dojeon Kim yürüttüler. Konu hakkında açıklama yapan araştırmacılar, yakın gelecekte hayatımıza girecek olan katlanabilir, esnek elektronikler ve plastik güneş paneli teknolojilerinde silikon gibi inorganik yarı-iletkenler ile yarışabilecek karbon temelli malzemelerin oldukça önemli olduğunu ve bu yeni yarı-iletkenin bu teknolojilerin gelişiminde önemli roller üstlenebileceğini belirttiler.


Bu çalışma sayesinde, AGÜ araştırma laboratuvarlarında geliştirilen yeni malzeme dünyanın sayılı organik yarı-iletkenleri arasında literatüre girmiş oldu.


Projenin önemli aşamalarından birisinde moleküllerin nanometre ölçeğinde nasıl düzenlendiklerini anlamak için Güney Kore'deki parçacık hızlandırıcı kullanıldı. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Güney Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren katil, "Sıkıldım'" diyerek duruşmayı terk etti
Gözü dönmüş sapık, muska yazdırmak için gelen kadına kabusu yaşattı Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu? Son Dakika: İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:52:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AGÜ'lü ve Güney Kore'li Araştırmacıların Önemli Buluşu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]