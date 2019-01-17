Son Dakika Haberleri: Agü Müzik Topluluğu'ndan Yeni Yıl Konseri

Agü Müzik Topluluğu'ndan Yeni Yıl Konseri

44 dakika önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Türk Müziği Topluluğu Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Agü Müzik Topluluğu'ndan Yeni Yıl Konseri, System.String[]
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Türk Müziği Topluluğu Türk Sanat Müziği konseri verdi. Konserde Ankara Klasik Türk Müziği Devlet Korosu sanatçılarından Zarife Özen ve Necdet Erkol da sahne aldı.

Şef Zarife Kırdök yönetiminde verilen konser, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

AGÜ Türk Müziği Topluluğu, konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği'nin saygın bestekarlarının, seçkin eserlerini seslendirdi.

Büyük ilgi gören konserde solo ve koro seslendirilen eserlerle dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sunuldu.

Konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçılar Ankara Klasik Türk Müziği Devlet Korosu sanatçılarından Zarife Özen ve Necdet Erkol da sahne alarak, birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ Türk Müziği Topluluğu'nu, Şef Zarife Kırdök'ü, konuk sanatçılar Zarife Özen ve Necdet Erkol'u ve diğer koro üyelerini başarılı performanslarından dolayı kutlayarak çiçek sundu.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Türk Müziği Topluluğu adına Şef Zarife Kırdök'e ve konuk sanatçılara teşekkür plaketi verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

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