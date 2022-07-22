AGÜ, öğrenci memnuniyeti araştırmasında birinci oldu

Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ), öğrenci memnuniyetinde tüm üniversiteler arasında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın (UniAr), Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 yılı sonuçlarının açıkladığı belirtildi.

Araştırmaya göre AGÜ'nün öğrenci memnuniyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye birincisi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UniAr'dan Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırma, 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplam 199 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenciyle yapıldı. Araştırma lisans düzeyindeki üniversitelerden geri bildirimler toplayarak gerçekleştirildi. Araştırmanın sonucuna göre Abdullah Gül Üniversitesi, tüm üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında birinci sırada yer aldı. AGÜ, devlet üniversiteleri arasında da Türkiye birinciliğini elde etti."