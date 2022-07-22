AGÜ, öğrenci memnuniyeti araştırmasında birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi

AGÜ, öğrenci memnuniyeti araştırmasında birinci oldu

22.07.2022 12:55
AGÜ, öğrenci memnuniyeti araştırmasında birinci oldu

Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ), öğrenci memnuniyetinde tüm üniversiteler arasında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ), öğrenci memnuniyetinde tüm üniversiteler arasında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın (UniAr), Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 yılı sonuçlarının açıkladığı belirtildi.

Araştırmaya göre AGÜ'nün öğrenci memnuniyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye birincisi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UniAr'dan Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırma, 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplam 199 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenciyle yapıldı. Araştırma lisans düzeyindeki üniversitelerden geri bildirimler toplayarak gerçekleştirildi. Araştırmanın sonucuna göre Abdullah Gül Üniversitesi, tüm üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında birinci sırada yer aldı. AGÜ, devlet üniversiteleri arasında da Türkiye birinciliğini elde etti."

YORUMLAR
500
Konuşma sorunlarını çözmek için 6 ayda 3 bin 100 saatlik terapi uyguladılar Konuşma sorunlarını çözmek için 6 ayda 3 bin 100 saatlik terapi uyguladılar
Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AGÜ, öğrenci memnuniyeti araştırmasında birinci oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:39 Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı
12:30 Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi
12:22 Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:27 Sihler bunu tartışıyor! Kutsal olduğuna inanılan ehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içen eyalet başbakanı hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 12:55:37. #1.11#
SON DAKİKA: AGÜ, öğrenci memnuniyeti araştırmasında birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement