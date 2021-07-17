AGÜ, öğrencilerin memnun olduğu üniversite sıralamasında Türkiye birincisi - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), öğrencilerin en çok memnun olduğu üniversiteler sıralamasında Türkiye birincisi oldu.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UniAr) tarafından hazırlanan, Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 yılı sonuçları açıklandı.

Tüm sınıflar düzeyinde 42 binden fazla öğrencinin katıldığı araştırmaya göre AGÜ hem devlet üniversiteleri arasında hem de genel sıralamada birincilik elde ederek araştırmaya dahil edilen Türkiye'deki 198 üniversite içinde en yüksek öğrenci memnuniyet oranına sahip üniversite oldu.

Araştırmada üniversiteler, öğrenme deneyiminin tatminkarlığı, uzaktan eğitim altyapısı, akademik destek ve ilgi, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği, kurumun yönetiminden ve işleyişinden memnuniyet olmak üzere 6 kategoride değerlendirildi.

AGÜ 6 kategorinin tamamında devlet üniversiteleri arasında birinci olurken, öğrenim deneyimi tatminkarlığı ile kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet kategorilerinde tüm üniversiteler arasında birinciliği elde etti.