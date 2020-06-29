AGÜ öğretim üyelerinden uluslararası kitap - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından "Ekonomi ve İşletmede Güncel Yaklaşımlar" adlı kitap yayınlandı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kitabın editörlüğünü, Yönetim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Harika Süklün yaptı.

Dr. Öğretim Üyeleri Ali Yavuz Polat, Faruk Güven, Fatma Selen Madenoğlu, Harika Süklün ve Umut Türk'ün katkı sağladığı "Ekonomi ve İşletmede Güncel Yaklaşımlar: Büyük Veri, Dijital Pazarlama, Kamu Politikaları" adlı kitap, uluslararası yayınevi olan Gazi Kitapevi'nden çıktı.

Kitapta, dijital pazarlama ve kamu politikaları konuları güncel yaklaşımlarla ele alınıyor.

Kitap, bir çok ülkeye ve bu ülkelerdeki kütüphanelere dijital olarak gönderilecek.