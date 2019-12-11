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AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e Araştırma Teşvik Ödülü

6 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2019 Yılı Ödülleri kapsamında, 'Araştırma Teşvik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e Araştırma Teşvik Ödülü, System.String[]

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2019 Yılı Ödülleri kapsamında, 'Araştırma Teşvik Ödülü'nü almaya hak kazandı.


Prof. Dr. Güngör'e ödülü 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 17: 00'de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu'nda yapılacak törenle verilecek.


Araştırma Teşvik Ödülü, araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara veriliyor.


ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı, seçkin bilim insanlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek, çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl özel ödüller veriyor.


Vakıf aynı zamanda, seçkin bilim adamlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl onur, bilim, hizmet, araştırma teşvik, teknoloji teşvik gibi ödüller veriyor. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Bilgisayar, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:33 Kaynak: İHA
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