AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e 'Araştırma Teşvik Ödülü' - Son Dakika

AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü"

6 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü" verildi.

AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü" verildi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan törende, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2019 Yılı Ödülleri sahiplerini buldu.

Düzenlenen törende Bölüm Başkanı Güngör'ün ödülünü, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu verdi.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı, seçkin bilim insanlarının, uygulamacıların çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek, çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl özel ödüller veriyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:22 Kaynak: AA
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