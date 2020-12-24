AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e TBD'den ödül - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 2020 yılı ödülleri kapsamında verilen Prof. Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TBD tarafından derneğin kurucusu olan ve "bilişim" dahil olmak üzere 2 bin 500 bilimsel sözcüğü Türkçe'ye kazandıran Prof. Dr. Aydın Köksal'ın onuruna verilen bilim ödülleri bu yıl 3. defa sahiplerini buldu.

AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör de alanında özgün, öncü ve yenilikçi çalışmaları sayesinde Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Aydın Köksal Ödülleri, dört farklı kategoride aday gösterilenler arasından her kategoride birer bilim insanına veriliyor.

Adayların eserleri bilimsel ve teknik içerik, toplumsal katkı, nitelikli bilimsel sunuş ve bilim dili olarak Türkçe'nin nitelikli kullanımı ölçütlerine göre değerlendiriliyor.