AGÜ, salgın sürecindeki online eğitim yaklaşımlarını yayın haline getirdi - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversitenin yayınlarına bir yenisini eklediğini bildirdi.

Sabuncuoğlu, yazılı açıklamasında, Türk yükseköğretim sisteminde çok sayıda ilki gerçekleştirmiş¸ öncü bir kurum olan üniversitenin yayınlarına bir yenisini daha kattığını ifade etti.

Eğitimde zaman ve mekan sınırının ortadan kalkacağını yıllar önce öngören bir üniversite olarak, salgın sürecindeki online eğitim yaklaşımlarını bir yayın haline getirdiklerini belirten Sabuncuoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmada, 'uzaktan eğitim sürecini daha iyi yöneten devlet üniversiteleri' sıralamasında birinci sırada yer alan üniversitemiz, Kovid-19 sürecinde Türkiye'deki üniversitelere öncülük etti. Yükseköğretime katkı sağlayacağına inandığımız bu yayını sizlerle paylaşıyor, AGÜ'nün yenilikçi ve özgün öğretim sistemi ile gelecekte de örnek model olarak yükseköğretimdeki değişime öncülük etmeye devam edeceğine inanıyoruz."

?