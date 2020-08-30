AGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sanayicinin ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sanayicinin ihtiyaçlarını yüzde 100 karşılaması hedefleniyor.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Kampüsü içerisinde "Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulması hakkında 2869 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 27 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayımlandı.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, AGÜ, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ile AGÜ Destekleme Vakfı kurucu ortaklığıyla hizmet vermeye başlayacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin 12 bin 700 metrekare kapalı alan ile sağlık, medikal, biyoteknoloji, ileri malzemeler, akılı sistemler, enerji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında araştırmacılara hizmet vermesi planlanıyor.

Araştırma ve laboratuvar altyapısı ile bölge sanayisinin ihtiyaçlarını yüzde 100 oranında karşılaması hedeflenen Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 7/24 çalışmaya uygun olacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin hedefleri arasında ayrıca, markalaşma, uluslararasılaşma, dijitalleşme, pazarlama ve ticarileşme alanları başta olmak üzere firmalara sürdürülebilirliklerini sağlayacak eğitimler vermesi, bünyesinde faaliyet gösterecek firmalara hibe ve yatırım almaları konusunda danışmanlık hizmetleri vermesi, üniversite-sanayi iş birliğini sağlamak amacıyla ortak projeler üreten firmalara, kira ve araştırma altyapısına indirimli erişim olanağı sağlaması gibi planlar yer alıyor.