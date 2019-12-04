Son Dakika Haberleri: AGÜ "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı
Son Dakika Güncel AGÜ 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

AGÜ "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı

6 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Unilook Türkiye tarafından düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı.

AGÜ

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Unilook Türkiye tarafından düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, aday öğrenci iletişim koordinatörlüğünün düzenlediği fuarın, Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Fuarda, Abdullah Gül Üniversitesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesinin stant açarak, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine tanıtım yaptıkları kaydedildi.

Açıklamada, fuara iki günde 46 okuldan 5 bin öğrenci katıldığı ifade edildi.

Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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