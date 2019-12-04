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AGÜ "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı
6 saat önce
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Unilook Türkiye tarafından düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:42 Kaynak: AA
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Unilook Türkiye tarafından düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı"na ev sahipliği yaptı.
AGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, aday öğrenci iletişim koordinatörlüğünün düzenlediği fuarın, Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.
Fuarda, Abdullah Gül Üniversitesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesinin stant açarak, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine tanıtım yaptıkları kaydedildi.
Açıklamada, fuara iki günde 46 okuldan 5 bin öğrenci katıldığı ifade edildi.
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