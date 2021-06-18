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AGÜ, WURI 2021 Dünya Yenilikçi Üniversiteler sıralamasında İlk 30'da - Son Dakika

AGÜ, WURI 2021 Dünya Yenilikçi Üniversiteler sıralamasında İlk 30'da

18.06.2021 11:00
AGÜ, WURI 2021 Dünya Yenilikçi Üniversiteler sıralamasında İlk 30'da, System.String[]

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ); covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl değerlendirme kriterleri arasına ilk kez alınan 'Kriz Yönetimi' kategorisinde dünya 2'ncisi, ayrıca 'Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik' kategorisinde de dünya 6'ncısı olarak büyük bir başarı elde etti.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ); covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl değerlendirme kriterleri arasına ilk kez alınan 'Kriz Yönetimi' kategorisinde dünya 2'ncisi, ayrıca 'Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik' kategorisinde de dünya 6'ncısı olarak büyük bir başarı elde etti.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Harvard ve Oxford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı, WURI 2021 Dünya Yenilikçi Üniversiteleri sıralamasında ilk 30'da yer aldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl değerlendirme kriterleri arasına ilk kez alınan 'Kriz Yönetimi' kategorisinde dünya 2'ncisi, ayrıca 'Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik' kategorisinde de dünya 6'ncısı olarak büyük bir başarı elde etti. İki yıl üst üste listede ilk 100'e giren tek Türk üniversitesi olan AGÜ hem üniversiteye hem de Türkiye'ye büyük bir başarı kazandırmış oldu. Üniversitelerin topluma gerçek katkılarını değerlendirmek amacıyla, Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan, dünyadaki en iyi üniversitelerin yer aldığı WURI 2021 sıralamasında AGÜ, 27'nci sırada yer aldı. Sıralamada üniversitelerin yenilikçi yönleri, üniversite-sanayi iş birlikleri, girişimcilik, etik değerler, kriz yönetimi, öğrenci hareketliliği ve ulaşılabilirlik gibi birbirinden farklı kriterlerin değerlendirmeye alındı. Daha önce Türkiye'de 'Uzaktan eğitim sürecini daha iyi yöneten devlet üniversiteleri' sıralamasında birinci olan AGÜ, Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan 'Kriz Yönetimi' kategorisinde dünya 2'ncisi olurken, ayrıca 'Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik' kategorisinde dünya 6'ncılığını elde etti. Dünya sıralamasında iki yıl üst üste ilk 100'e giren tek Türk üniversitesi olma başarısını da gösteren AGÜ hem Türkiye'yi temsil etti hem de ülkemizin yükseköğretim alanında tanıtımına büyük katkı sağladı. Bu başarıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, AGÜ'nün kısa sürede Times Higher Education (THE), QS (Quacquarelli Symonds), U-Multirank gibi dünyanın prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekmeyi başardığını söyledi.

Aynı zamanda Hansa Üniversiteler Birliği üyesi de olan AGÜ'nün uzun vadeye yayılan, planlı bir uluslararasılaşma ve markalaşma stratejisi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Yılmaz, bu amaca ulaşma noktasında emin adımlarla ilerlediklerini de ifade etti. - KAYSERİ

AGÜ, WURI 2021 Dünya Yenilikçi Üniversiteler sıralamasında İlk 30'da
AGÜ, WURI 2021 Dünya Yenilikçi Üniversiteler sıralamasında İlk 30'da
AGÜ, WURI 2021 Dünya Yenilikçi Üniversiteler sıralamasında İlk 30'da

Abdullah Gül Üniversitesi, Üniversiteler, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AGÜ, WURI 2021 Dünya Yenilikçi Üniversiteler sıralamasında İlk 30'da - Son Dakika


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