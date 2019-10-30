Son Dakika Haberleri: Agüero 350. Maçında City'e Turu Getiriyor
Son Dakika Spor Agüero 350. Maçında City'e Turu Getiriyor

Agüero 350. Maçında City'e Turu Getiriyor

17 dakika önce

Manchester City, Lig Kupası Son 16 turunda Southampton'i sahasında 3-1 mağlup etti. City'nin golleri Arjantinli yıldızları Otamendi ve Agüero'dan (2) gelirken bu Arjantinli forvetin Manchester City formasıyla çıktığı 350. maç oldu.

Manchester City, Lig Kupası Son 16 turunda Southampton'i sahasında 3-1 mağlup etti. City'nin golleri Arjantinli yıldızları Otamendi ve Agüero'dan (2) gelirken bu Arjantinli forvetin Manchester City formasıyla çıktığı 350. maç oldu.

Agüero 350. Maçında City'e Turu Getiriyor

Manchester City, Southampton, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07 
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