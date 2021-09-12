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Ağustos ayı açlık sınırı 2 bin 909 lira oldu - Son Dakika

Ağustos ayı açlık sınırı 2 bin 909 lira oldu

12.09.2021 12:53
Ağustos ayı açlık sınırı 2 bin 909 lira oldu, System.String[]

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Ağustos ayı açlık sınırının 2 bin 909 lira olduğunu, yoksulluk sınırının ise 8 bin 263 liraya ulaştığını belirtti.

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Ağustos ayı açlık sınırının 2 bin 909 lira olduğunu, yoksulluk sınırının ise 8 bin 263 liraya ulaştığını belirtti.

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 909 lira, yoksulluk sınırı ise 8 bin 263 lira olarak belirlendi. Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi Ağustos ayında artış yaşanan sektörler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak "Yapılan araştırmaya göre Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 3,09'luk bir artış yaşandı. Ağustos ayında Temmuz ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 56,3 artışla salatalık, yüzde 43,85 artışla kabak, yüzde 36,14 artışla limon, yüzde 32,79 artışla taze fasulye, yüzde 21,74 artışla karpuz; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 7,15 azalışla patates, yüzde 6,22 azalışla domates, yüzde 5,19 azalışla kuru fasulye madde fiyatlarında yaşandı. Ağustos ayında Temmuz ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,64'lük bir artış gözlenirken; Ağustos ayında Temmuz ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,19'luk bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Ağustos ayında Temmuz ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi" dedi.

"Kişisel temizlik ve eğitim madde fiyatlarında artış yaşandı"

Çelebi, kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 3,46'lık bir artış gözlendiğini belirterek "Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 12 artışla cilt ve bakım ürünleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 1,25 azalışla ağız ve diş bakım ürünleri fiyatında düşüş gözlemlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,47'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Temmuz ayına göre değişimin yüzde 8,51 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 4,82 artışla yurtiçi hafta sonu turları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 3,65 azalışla tablet, yüzde 1,38 azalışla bilgisayar fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,75'lik bir artış olduğu belirlendi. Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 15,49 artışla şehirlerarası tren ücreti, yüzde 5,72 artışla araba kiralama ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 2,49 azalışla şehirlerarası otobüs ücretinde düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 2,49'luk bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5,32 artışla yer ve duvar döşemesi madde fiyatlarında olduğu gözlendi" açıklamasında bulundu.

"Sağlık madde fiyatlarında artış yaşandı"

Çelebi son olarak ise "Ağustos ayında Temmuz ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,82'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,39 artışla hastane yatak ücreti; yüzde 2,04 azalışla laboratuvar tahlil ücretleri fiyatlarında olduğu tespit edildi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,41'lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 8,96 artışla sweatshirt, yüzde 3,41 artışla çorap, yüzde 2,2 artışla kuru temizleme ücreti madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 3,84 azalışla elbise, yüzde 3,44 azalışla gömlek, yüzde 3,11 azalışla terlik madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,52'lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,48 artışla telefon yedek parçaları madde fiyatlarında olduğu gözlendi" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Ağustos ayı açlık sınırı 2 bin 909 lira oldu

Ömer Faruk Çelebi, Memur Sen, Çelebi, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ağustos ayı açlık sınırı 2 bin 909 lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ağustos ayı açlık sınırı 2 bin 909 lira oldu - Son Dakika
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