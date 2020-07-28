Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin bugün itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını belirtti.TC Kimlik numarasının sonu '0' ve '2' olanlar bugün, '4' ve '6' olanlar 29 Temmuz, '8' olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.