Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı - Son Dakika

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ağustos ayını, 12 milyar 463 milyon dolar ihracatla, geçen yılın aynı döneminin yüzde 5,7 altında tamamladık.

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ağustos ayını, 12 milyar 463 milyon dolar ihracatla, geçen yılın aynı döneminin yüzde 5,7 altında tamamladık. İhracat, temmuz ayının sonuna denk gelen tatil etkisinin uzamasıyla ilk 10 günde düşük seyirde başladı, ayın son 20 gününe bakıldığında, pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarını yakaladık." dedi.

Gülle ağustos ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin bilgi verdi. Ağustos ayı ihracatının temmuz ayının sonuna denk gelen tatil etkisinin uzamasıyla ilk 10 günde düşük seyirde başladığını dile getiren Gülle, sonra bu durumun toparlandığını söyledi.

Ayın son 20 gününe bakıldığında, pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarının yakalandığına işaret eden Gülle, şunları söyledi:

"Ayın son günü olan pazartesi 650 milyon dolarlık gün ihracatına ulaşmış olduk, eylül ayına da gayet olumlu şekilde başladık. Ağustos ayında 8 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı, 27 sektörümüzün 17'sinde artış yaşandı. Avrupa'daki bazı ülkelerde, daha önce açıkladığımız rakamlarda düşüş olan rakamların yavaş yavaş toparlandığını görüyoruz.

Pandemi sonrasında dünyada özellikle tedarik zincirinin etkileneceğini söylemiştik. Bundan olumlu şekilde dönüşler alan hazırgiyim sektörü bu ay birinci sektör oldu, otomotiv ikinci, kimya sektörümüz de üçüncü oldu. Hazırgiyim sektörünün bu kadar yoğun siparişle önemli rakamlara ulaşması önemli. Bu yoğunluğun, Eylül ayında da çok yoğun olacağını düşünüyoruz. Eylül, ekim, kasım ayları ihracatımızın ve bütün ekonomilerin yavaş yavaş hareketlendiği bir dönem. Bütün dünyanın az ya da çok şekilde etkilendiği bir dönemde, ihracatımızı çeşitlendirerek, pazar çeşitliğine yoğunlaşarak bu günleri aşıyoruz."

Ağustos ayının başında ciddi bir performans kaybı olduğuna dikkati çeken Gülle, devamında sürecin toparlandığını aktardı.

İsmail Gülle, yılın geri kalanına ilişkin, "Son 12 aylık ihracatımıza baktığımızda, yüzde 8'lik bir düşüşümüz var. Yıl sonu ihracat rakamına baktığımızda ise bu yüzde 8'i kapatmayı, geçen yılın ihracatını yakalamayı hedefliyoruz. Hedefimiz öncelikle geçen yıl ki ihracat rakamını yakalamak bu yüzden hedefi revize etmedik. 4 aylık sürede bunu yakalayabilecek durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatımız çoğu ülkeye göre olumlu seyrediyor"

Gülle, 2020'nin ilk iki çeyreğinde Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüme rakamına ulaştığını anımsattı.

Pandeminin etkisini giderek artırdığı ikinci çeyrek verilerinin de Türkiye'nin pek çok ülkeye göre olumlu performans sergilediğini gösterdiğine dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti:

"Bu yılın ikinci çeyreğinde, ABD yüzde 31,7, Birleşik Krallık yüzde 22,8, İspanya yüzde 22,2, Fransa yüzde 19,2, Avrupa Birliği ülkeleri ise ekonomisinde ortalamada yüzde 14,1 daralma kaydetti. Aynı dönemde ülkemiz ekonomisi, beklentilerin üzerinde performans göstererek yüzde 9,9 küçülmeyle karşı karşıya kaldı. Tüm bu veriler, ülkemizin üretime ve ihracata dayalı büyüme modelindeki başarısını gözler önüne seriyor. Küresel ticaret penceresinden bakıldığında ise, ülkemizin ihracatının çoğu ülkeye göre olumlu bir seyir izlediği görülüyor.

Yılın ilk yedi aylık döneminde ülkelerin ihracatını incelediğimizde, Norveç'in ihracatının yüzde 24, Hindistan'ın ihracatının yüzde 22, Japonya'nın ihracatının ise yüzde 16 düştüğünü görüyoruz. Dalga dalga tüm dünyayı saran pandemi fırtınasından, adım adım güçlenerek çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, 'Gelecek parlak, Gelecek ihracat!' Türkiye, güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapısıyla ihracatta ve büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edecektir.

"Kadın ihracatçılara özel ilk sanal ticaret heyeti 21 Eylül'de"

TİM Başkanı Gülle, 2020 yılının pandeminin etkisiyle işlerin sanal mecralara taşınan bir yıl olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni normale oldukça hızlı bir şekilde adapte olduk. Bakanlığımızın koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz Sanal Ticaret heyetlerinde 8 ülkede başarıyla tamamladık. İhracatçılarımızdan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki dönemde sanal ticaret heyetlerimizin sayısını daha da artıracağız. Ticaret bakanlığımız koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetlerine bu ay da yine yenilerini ekledik. Birçok sektör temsilcisinin katılımıyla ihracatçılar, Almanya ve Kolombiya & Meksika pazarlarında yeni iş birliklerine imza attılar.

Sanal Ticaret Heyetlerimiz bu ülkelere sınırlı kalmayacak olup TİM olarak, ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile hedef pazarlarda 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz. Kadın Konseyimizin katılımlarıyla, TİM olarak bir ilke daha imza atacağız. 21 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında kadın ihracatçılarımıza yönelik ilk sanal ticaret heyeti olan ve tüm sektörlerin katılımına açık Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyetini gerçekleştireceğiz. Bu heyetle, kadın ihracatçı sayımızı daha da artırmak ve ihracat hacimlerini yükseltmeyi hedefliyoruz."

"8 sektör tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştı"

Sektörel bazda yaşanan artışları aktaran Gülle, "Ağustos ayının lideri 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracat ile hazırgiyim sektörü olurken, 1 milyar 545 milyon dolar ihracat ile otomotiv sektörü ikinci, 1 milyar 375 milyon dolar ihracat ile kimyevi maddeler üçüncü oldu. Ağustos ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 39,3 artışla 92,8 milyon dolar ihracata ulaşan fındık ve mamülleri, yüzde 36,1 artışla 71,3 milyon dolara ulaşan tütün, yüzde 18,6 artışla 130,2 milyon dolara ulaşan yaş meyve sebze sektörleri oldu." diye konuştu.

Detaylar hakkında bilgi veren Gülle, şunları söyledi:

"Yaş meyve Sebze, Hububat ve Meyve Sebze Mamülleri sektörleri pandemiye rağmen tarihlerinin en iyi 8 aylık performansını gösterdiler. 2019 yılının aynı dönemine göre, Yaş Meyve Sebze sektörü yüzde 23,8 artışla 1,5 milyar dolarlık, Hububat sektörü yüzde 7,8 artışla 4,6 milyar dolarlık ve Meyve Sebze Mamulleri sektörü ise yüzde 5,3 artışla 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ayrıca, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, savunma ve havacılık Sanayii, süs bitkileri ve mamulleri ile yaş meyve ve sebze sektörleri tarihlerinin en yüksek ağustos ayı ihracat rakamlarına ulaştı."

"85 ülkeye ihracat 516 milyon dolar arttı"

Türkiye'nin küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen Ağustos ayında 85 ülkeye ihracatını 516 milyon dolar artırmayı başardığını belirten Gülle, bu 85 ülkenin 51'inde artışın yüzde 10'un, 22'sinde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Gülle, "Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre 64,2 milyon dolar ihracat artışıyla ABD, 59,3 milyon dolar ihracat artışıyla Belçika ve 35,7 milyon dolar ihracat artışıyla İsrail dikkat çekti." dedi.

"Solunum cihazları ihracatı yüzde 4 bin 97 arttı"

Kovid-19 ürünleri ihracatının, ağustos ayında da hız kesmediğini aktaran Gülle, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, solunum cihazları yüzde 4 bin 97, maske ve önlük yüzde 641, tanı kitleri yüzde 178, dezenfektan ihracatı ise yüzde 47 artış gösterdi. Toplam tıbbi ürün ihracatı ise yüzde 312 artışla 76 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ise toplam tıbbı ürün ihracatı 530 milyon dolara ulaşırken, 2019 yılının ilk sekiz ayına göre, yüzde 208 artış sergiledi.

Ağustos ayında ihracat ailesine 1307 firma katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalar ağustos ayında 110 milyon 19 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, ağustos ayı içerisinde toplam 37 bin 475 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Ağustos ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 207 ülkede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 210 milyon dolar ile Almanya, 989,2 milyon dolar ile İngiltere ve 739,6 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,3'e yükseldi. Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da yer aldığı tam 14 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 5,15 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,3 seviyesine düştü."

"En dikkat çekici artış Kastamonu'da görüldü"

TİM Başkanı Gülle, illerin ihracatına bakıldığında, ağustos ayında 51 ilin ihracatını artırdığına dikkati çekti.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla, 5 milyar 158 milyon dolarla İstanbul, 863 milyon dolarla Bursa ve 778 milyon dolarla Kocaeli olduğunu belirten gülle, şunları kaydetti:

"En dikkat çekici artışlar ise, yüzde 514 artışla 21 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 132 artışla 12 milyon dolara ulaşan Adıyaman ve yüzde 73 artışla 21 milyon dolar ihracat yapan Ordu'da yaşandı. Mardin'de Makine sektörü ihracatını 14 kat artırırken, Şırnak'ta Yaş Meyve Sebze sektörünün ihracatını yüzde 270, Konya'da Savunma ve Havacılık sektörünün ihracatını yüzde 263 artırdığı görüldü.

Ay boyunca 171 ülkeye toplam 3 milyar 703 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 114 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 11,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, ağustos ayında avro-dolar paritesinin pozitif etkisi 331 milyon 848 bin dolar oldu."

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı - Son Dakika Ekonomi

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