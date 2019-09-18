Ağustos Ayı Türkiye Geneli Satılık Konut Fiyatları Ne Oldu?

Gayrimenkul sektörünün içerisinde bulunduğu durum, ülkemizin genel ekonomik durumu ile ilgili de meraklılarına bilgi verecektir.

Emlak piyasası son 2 yıldır ülkemizde oldukça hareketli bir hal aldı. Özellikle piyasalardaki durgunluk nedeniyle satılık gayrimenkul fiyatlarının düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu düşüşe rağmen gayrimenkul satışlarındaki rakamların da çok parlak olmadığı bir dönemdeyiz.

Biz de geçtiğimiz ay olan ağustos ayına ilişkin ülkemizin satılık daire fiyatları verilerini inceledik. Bu verilerin detayına göre ülkemizde ortalama konut satış fiyatlarının ne olduğuna dair bir analiz hazırladık.

Fiyatı en çok artan ve en çok azalan şehirlerimiz ile ülkemizin genelindeki konut fiyatlarına dair bilgilerin yer aldığı haberimiz konut yatırımı yapmak isteyenler açısından da yol gösterici bir özellik gösterecektir.

Haberde yer alan verilerin tamamı tr.flatfy.com sitesinden edinildi.

Flatfy, internette yer alan 1000'den fazla emlak ilan sitesini veri tabanında barındıran bir emlak arama motorudur. Flatfy ile Türkiye'nin istediğiniz mahallesinde yer alan emlak ilanlarının tamamına tek bir sayfa üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Flatfy bir emlak ilanı arama motorudur. Nasıl ki internette herhangi bir veri ararken Google'a danışılıyorsa, internette emlak ilanı araması yapmak için de benzer bir aramayı tr.flatfy.com sitesi üzerinden yapmanız mümkündür.

Sitenin kullanıcılarına sunduğu en büyük kolaylık, emlak araması yapmayı pratik bir hale getirmesidir. Flatfy sitesini kullanarak 1000'den fazla emlak ilanı sitesindeki ilanlara tek bir sayfa üzerinden erişim sağlamanız mümkün olmaktadır. Bu sayede, özellikle bir gayrimenkul satın alacakken vereceğiniz kararı daha kolay ve kısa sürede almanızı sağlayacak sonuçlara erişim sağlayabilir ve yatırımınız için doğru olduğunu düşündüğünüz gayrimenkulü çok pratik bir şekilde bulabilirsiniz.

Flatfy'ın sunduğu bir diğer hizmet de gayrimenkul piyasasına ilişkin aylık olarak sunduğu istatistiki raporlardır. Sitenin veri tabanında yer alan bütün emlak ilanları analiz edilerek ulaşılan sonuçlara göre ülkemizin emlak piyasasına ilişkin aylık istatistiki sonuçlar elde edilmektedir.

Flatfy tarafından yayınlanan son istatistiki veriler ağustos ayına ilişkin verilerdir. Türkiye'nin ağustos ayı ortalama satılık konut fiyatlarına ilişkin detaylara dilerseniz hep birlikte göz atalım.

Ortalama satılık daire fiyatları

Ortalama satılık konut fiyatlarına ilişkin tr.flatfy.com sitesi tarafından sunulan verileri değerlendirmeye geçmeden önce verilere dair birkaç konudan bahsetmek faydalı olacaktır.

Flatfy tarafından sunulan veriler ve bu verilerin oranlarına ilişkin rakamlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla belirlenmiş olan rakamlardır. Ayrıca, analizde belirtilen oranlar enflasyon etkisinden bağımsız olarak ortaya konulmuştur. Bu da ekonomik olarak daha gerçekçi bir netice çıkmasına neden olacaktır.

Flatfy tarafından sağlanan Türkiye ortalama satılık konut fiyatları verilerine göre ülkemizin genelindeki fiyatlar ağustos ayında %5,66 oranında düşüş göstermiştir. Bu durum, ülkemizdeki konut fiyatlarının tüm şehirlerimizde genel olarak bir düşme eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Ülke genelinde ortalama konut fiyatlarında bir düşüş eğilimi olmasına karşına şehirler özelinde değerlendirme yapıldığında konut fiyatlarında artış meydana gelen şehirlerimizin olduğu da görülmektedir.

Konut fiyatlarında en çok artış görülen 3 şehrimiz ve artış oranları şunlardır:

Tunceli %19,5

Ağrı %17,5

Nevşehir %17

Buna karşılık konut fiyatlarında ağustos ayı baz alındığında en çok düşüş yaşanan 3 şehrimiz ve düşüş oranları ise şu şekilde gerçekleşmiştir:

İstanbul %13

Çanakkale %7

Kırklareli %6

Şimdi ortalama konut fiyatlarında en çok artış görülen ve düşüş görülen şehirlerimizin durumlarına ayrı ayrı bakalım.

En çok artış görülen şehirler

İlk olarak ortalama konut fiyatlarında en çok artış görülen şehirler ile başlamak daha uygun olacaktır.

Tunceli

Ağustos ayı ortalama konut fiyatlarına bakıldığında en çok artış görülen şehrimiz Tunceli olmuştur. Tunceli'de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bakıldığında 2019 ağustos ayında yaşanan fiyat artışı %19,5 olarak gerçekleşmiştir.

Bu artışın sebebi olarak ülke genelinde yaşanan kötü ekonomik gidişat gösterilebilir. Büyük şehirlerde yaşamın gün geçtikçe daha da zorlaşması doğu şehirlerinden büyük şehirlere göç eden kesimin memleketlerine geri dönmesi sonucunu doğurmuş olabilir.

Bununla birlikte özellikle son 3 yıldır Tunceli'ye yapılan yatırımların ve şehirdeki kamu hizmetlerinde gözle görülür bir artış yaşanmasının da insanların aklındaki kötü Tunceli algısını yıkarak buraya olan talebi arttırdığı da söylenebilir.

Tunceli'de ağustos ayında ortalama satılık daire fiyatı 276.220 TL olarak meydana gelmiştir. Bu fiyat, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 226.050 TL'lik fiyattan yaklaşık 50.000 TL daha yüksektir.

Ağrı

Tunceli'den sonra ortalama satılık konut fiyatlarında en çok artış görülen ikinci şehrimiz ise Ağrı olmuştur. Ağrı'da görülen artış oranı %17,5 civarındadır.

Tunceli'ye benzer bir şekilde ülkenin genel ekonomik gidişatında yaşanan durum büyükşehirlerde yaşayan Ağrılıları memleketlerine dönüş noktasında teşvik etmiş olabilir. Bu nedenle de Ağrı'daki konut fiyatlarında meydana gelen artışın bir diğer nedeni de bölgenin genelinde meydana gelen artıştan kaynaklı da olabilir. Zira, Ağrı'nın tüm komşu şehirlerinde ortalama konut fiyatlarında bir artış meydana geldiği görülmektedir.

Ağrı'da ağustos ayında ortalama satılık konut fiyatı 139.209 TL olarak meydana gelmiştir. Bu fiyatın geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 120.900 TL'lik fiyattan yaklaşık 20.000 TL daha yüksek bir fiyat olduğu görülmektedir.

Nevşehir

Ağustos ayında ortalama konut fiyatı en çok artan 3'ncü şehrimiz ise Nevşehir olmuştur. Nevşehir'deki konut fiyatı artışı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %17 artış göstermiştir.

Fiyatlarda en çok artış görülen 3 şehrin 2'si doğu bölgesindeki şehirlerimiz olurken sonuncusu olan Nevşehir ise İç Anadolu Bölgesi şehridir. Nevşehir'deki ortalama konut fiyatı 221.760 TL olmuştur. Bu fiyat, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 185.881 TL'lik fiyattan yaklaşık 40.000 TL daha yüksektir.

Turistik olarak da peri bacalarının yer aldığı Kapadokya bölgesini bünyesinde barındıran Nevşehir, en büyük artışın görüldüğü 3'ncü şehir olarak da dikkatleri üzerine çekmiştir.

En çok düşüş görülen şehirler

Ağustos ayında ortalama konut fiyatlarında en çok düşüş görülen şehirlerin detaylarına ise aşağıdaki gibi bakabiliriz.

İstanbul

Ağustos ayında Türkiye'nin tüm şehirlerine bakıldığında ortalama konut fiyatlarında en çok düşüş görülen şehir ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul olmuştur. İstanbul'da yaşanan bu fiyat düşüşü, bir yandan da ülke ekonomisinin büyük bir kısmını bünyesinde barındıran bir şehir olması nedeniyle oldukça dikkat çekicidir.

İstanbul'da ortalama satılık konut fiyatı 405.145 TL iken bu fiyat geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 467.360 TL'lik fiyattan yaklaşık 60.000 TL kadar düşüş göstermiştir.

Çanakkale

Konut fiyatlarında İstanbul'dan sonra en çok düşüş yaşanan ikinci şehrimiz ise ülkemizdeki iki boğazdan ikincisinin yer aldığı Çanakkale olmuştur. Çanakkale'de yaşanan bu düşüş ile ağustos ayı Çanakkale ortalama satılık daire fiyatı 242.028 TL olmuştur. Bu fiyat, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 260.016 TL'lik fiyattan yaklaşık 18.000 TL daha azdır. Fiyat düşüş oranı ise yaklaşık %7 olmuştur.

Kırklareli

Ortalama satılık konut fiyatında en çok düşüş yaşanan 3'ncü şehrimiz ise Kırklareli olarak karşımıza çıkmıştır. Kırklareli'de ağustos ayındaki ortalama satılık daire fiyatı 195.344 TL olmuştur. Bu fiyat, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 207.988 TL'lik fiyattan yaklaşık 12.000 TL daha aşağıdır. Fiyatın değişim oranı ise yaklaşık %5 olarak görülmektedir.

Sonuç

Flatfy sitesinden alınan veriler göz önünde bulundurularak yapılan inceleme neticesinde ülkemizin genelinde konut fiyatlarında bir düşüş yaşandığı görülmektedir. En büyük fiyat düşüşü, ülkemizin en büyük ekonomisine sahip olan İstanbul şehrinde görülmekte iken en yüksek fiyat artışı ise ülkemizin doğu şehirlerinden biri olan Tunceli'de görülmektedir.

Genel olarak hemen hemen tüm doğu şehirlerinin ortalama konut fiyatlarında bir artış görülmektedir. Bununla birlikte özellikle Marmara Bölgesi'nde yer alan şehirlerde ise genel bir fiyat düşüşü görülmüştür.