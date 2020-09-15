Ağustos ayında Eskişehir'de 2 bin 654 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eskişehir'de Ağustos ayında 2 bin 654 konut satıldı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ağustos'ta Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında 30 bin 292 satış yapılan İstanbul yüzde 17,8'lik pay ile başı çekti. Eskişehir'de gerçekleşen ikinci el ve yeni konut satışında ise sayı 2 bin 654 oldu. - ESKİŞEHİR