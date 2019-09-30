Son Dakika Haberleri: Ağustos ayında ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 1,5 arttı.
Son Dakika Ekonomi Haber

Ağustos ayında ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 1,5 arttı.

59 dakika önce

Ağustos ayında ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 1,5 arttı.

Ağustos ayında ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 1,5 arttı., System.String[]

Ağustos ayında ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 1,5 arttı. - İSTANBUL

İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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