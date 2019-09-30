Ağustos ayında ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 1,5 arttı.
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Ağustos ayında ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 1,5 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
Ağustos ayında ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 1,5 arttı. - İSTANBUL
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