Ağustos ayında Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,59 arttı
1 saat önce
Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 4,00 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 9,57 oranında azaldı.
Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 4,00 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 9,57 oranında azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:42
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