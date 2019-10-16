Son Dakika Haberleri: Ağustos ayında Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,59 arttı
Son Dakika Ekonomi Ağustos ayında Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,59 arttı

Ağustos ayında Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,59 arttı

1 saat önce

Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 4,00 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 9,57 oranında azaldı.

Ağustos ayında Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,59 arttı, System.String[]

Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 4,00 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 9,57 oranında azaldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:42 
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