Ağustos ayında konut satışları yüzde 5,1 arttı
1 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı konut satış rakamlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:05
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