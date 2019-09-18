Son Dakika Haberleri: Ağustos ayında konut satışları yüzde 5,1 arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Ağustos ayında konut satışları yüzde 5,1 arttı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

Ağustos ayında konut satışları yüzde 5,1 arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in bütçe harcamaları 7 aydır ilk kez düştü
Ağustos'ta konut satışları yüzde 5,1 arttı TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:35:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağustos ayında konut satışları yüzde 5,1 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]