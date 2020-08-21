Ağustos ayında şiddetli yağmur - Son Dakika

Ağustos ayında şiddetli yağmur

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ağustos ayında aniden başlayan şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Uzun bir süredir sıcaklıklardan dolayı bunalan Adıyamanlılar, biranda bastıran yağmur yağışına şaşırdı.

Kent merkezinde yaklaşık beş dakika boyunca etkisini gösteren yağmur yağışından dolayı bazı vatandaşlar yağmurun tadını çıkarırken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için sağa sola koşuşturdu. Ağustos ayında beş dakika süren yağmur yağışı yerini serin havaya bıraktı.