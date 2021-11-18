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Ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı ve iş yeri sayısı yüzde 6,9 arttı - Son Dakika

Ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı ve iş yeri sayısı yüzde 6,9 arttı

18.11.2021 09:45
Ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı ve iş yeri sayısı yüzde 6,9 arttı

Ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6,9 oranında artarak 22,1 milyon olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6,9 oranında artarak 22,1 milyon olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6,9 oranında artarak 22,1 milyon oldu. TEPAV İstihdam İzleme Bülteni'nin 111. sayısı yayımlandı. Ağustos ayında ücretli çalışan grubunda sene başından beri gözlenen artış eğiliminin devam ettiği, kamu sektöründe ise istihdam düzeyinin bir önceki aya göre gerilediği görüldü. Sigortalı çalışanların yüzde 72,3'ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu (4/a) yıllık artış oranı yüzde 8,7 ile genel eğilimi belirleyici olurken, diğer gruplardaki artışlar daha sınırlı düzeyde yer aldı. Esnaf-çiftçi grubundaki (4/b) değişim yüzde 5 artış yönünde olmakla beraber, alt sınıflarda eğilimler farklılaştığı belirtildi. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 8,1 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 7,2 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki yıllık artış ise yüzde 0,7 olarak görüldü.

İstihdam artışlarında hizmet sektörleri öne çıkarken, ana sektörlerdeki gelişmeler incelendiğinde ise en yüksek yıllık artışın yüzde 30,8 ile hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri sektöründe gerçekleştiği gözlendi. Covid-19 salgınının baş göstermesiyle sürekli istihdamı daralan söz konusu sektörde ilk kez geçtiğimiz ay yaşanan istihdam artışı devam etti. Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri sektörünü, yüzde 29,2 ile insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, yüzde 17,5 ile kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik sektörleri takip etti. İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörü istihdamı salgın sonrası yoğunlaşan talebe bağlı olarak sürekli ve yüksek oranda artış göstermekle beraber son 10 aydır ivme kaybetti.

En hızlı istihdam artışı Kilis, Antalya ve Muğla'da gerçekleşirken, Kilis'te istihdam artışı yüzde 20,3 oldu. Kilis'in ardından en hızlı istihdam artışı yaşanan iller ise Antalya ve Muğla oldu. Salgın döneminde istihdamın önemli oranda daraldığı bu illerde yıllık istihdam artışları, sırasıyla, yüzde 19,7 ve yüzde 16,9 oranında gerçekleşti. Mardin'de yüzde 15,5 istihdam artışı görülürken, Osmaniye'de yüzde 14,6, Kahramanmaraş'ta yüzde 14,5 istihdam artışı yaşandı.

Ağustos 2021'de Türkiye genelinde faaliyet gösteren iş yeri sayısı yüzde 6,9 artarak 2 milyon 40 bin oldu. 23 bin artış ile perakende ticaret sektörü iş yeri sayısı en fazla artan sektör olurken; bu sektörü, bina inşaatı, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile toptan ticaret sektörleri izledi. Son bir yılda iş yeri sayısı tüm illerde artarken, iş yeri sayısı en çok artan il İstanbul (33 bin) oldu. İstanbul'u İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti.

(İHA)

Ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı ve iş yeri sayısı yüzde 6,9 arttı

İstihdam, Çiftçi, Esnaf, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı ve iş yeri sayısı yüzde 6,9 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı ve iş yeri sayısı yüzde 6,9 arttı - Son Dakika
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