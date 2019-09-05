Ağustos ayında transfer heyecanı devam etti

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ağustos ayı raporunu açıkladı. Rapora göre Ağustos ayında futbol kulüpleri arasında en çok Galatasaray konuşulurken, en çok haberi yapılan futbolcu Radamel Falcao oldu. Teknik direktörler listesinde ise Fatih Terim ilk sıradaki yerini korudu.



17 Haziran'da başlayan 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu transfer dönemi, Ağustos ayında da oldukça hareketli geçti. Aralarında yıldız futbolcuların da bulunduğu transferler, taraftarlara heyecan dolu anlar yaşattı. Bu süre zarfında kadrosunda 14 transfer gerçekleştiren Galatasaray'da ön plana çıkan isim Radamel Falcao olurken, 13 transfer yapan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, 8 transfer gerçekleştiren Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, 17 oyuncu değişikliği yapan Trabzon spor'da ise Daniel Sturridge ön plandaydı. Sezon boyunca en çok transferi gerçekleştiren takım ise 22 isim ile İstikbal Mobilya Kayserispor oldu.



Galatasaray devlerle yarışacak



Geçen yılı şampiyon tamamlayıp yeni sezona ise Aksihar karşısında alınan Süper Kupa galibiyeti ile moralli giren Galatasaray, gözünü Avrupa'da başarıya dikti. Türk futbolunun Avrupa'da en başarılı takımı konumunda olan Galatasaray, geçen sezonu şampiyon tamamlamasının ardından bu yıl bir kez daha ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek. Yapılan kura çekiminin ardından A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge takımları ile eşleşti. Galatasaray'ın kura çekiminde Hamit Altıntop ve Wesley Sneijder de yer aldı.



Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Avrupa'da yeniden başarı hedefleyen Cimbom, şampiyonlar ligi standartlarında bir golcüye sahip olmak için Falcaoyu transfer etti. Uzun uğraşlar sonucunda hem oyuncuyu hem kulübünü ikna eden yöneticiler, taraftarın merakla beklediği oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Bir taraftan Süper Lig'de yara almadan Avrupa'ya konsantre olmak isteyen sarı-kırmızlı ekip, 100 bin 379 haber ile Ağustos ayının medyada en çok konuşulan takımı oldu. Galatasaray'ı ikinci sırada 93 bin 988 haber ile ezeli rakibi Fenerbahçe izlerken, Beşiktaş ise 88 bin 706 haberde yer alarak üçüncü sırada kaldı.



Falcao transferinde mutlu son



Galatasaray'ın haftalar önceden girişimlere başladığı Falcao transferinde son aşamaya gelindi. Geçen sezon Gomis'in takımdan ayrılmasından sonra, hücum hattını Yunan Mitroglou ve Kasımpaşa'dan Diagne ile takviye eden Cimbom, iki oyuncudan da istediği verimi alamadı. Bunun üzerine forvet transferi için yeniden harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, menajerlerin önerisiyle Monaco'nun kapısını çaldı. Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü, Galatasaray'ın teklifini kabul ederek kulübü Monaco'nun kararını beklemeye çekildi. UEFA ile yapılan FFP anlaşmasını da göz önünde bulunduran Galatasaray, bu transfer için İstanbul - Fransa arasında adeta mekik dokudu. Transferin gecikmesi nedeniyle kısa süreli endişe yaşasa da, Monaco teknik direktörü ve başkanının ısrarını kırarak anlaşma zemini oluşturan Galatasaray yönetimi, transferde mutlu sona ulaştı.



Adının ortaya çıktığı günden beri spor medyasının bir numaralı konusu haline gelen Radamel Falcao, geride bıraktığımız Ağustos ayında 22 bin 308 adet haberde kendine yer bularak İstanbul'a ayak basmadan en çok konuşulan futbolcu olmayı başardı. Trabzonspor'dan yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı ise listenin ikinci sırasında yer aldı.



İmparator zirveden düşmüyor



Geçtiğimiz Temmuz ayının spor basınında en çok konuşulan teknik direktörü olan Fatih Terim, Ağustos ayında da zirveyi rakiplerine bırakmadı. Bir başarıya daha imza atan Terim, Akhisar karşısında kazanılan Süper Kupa ile sarı-kırmızılı ekibin başında 20'nci Kupasını kazandı. 21 bin 508 habere konu olan imparator lakaplı antrenör, Ağustos ayının en çok konuşulan teknik direktörler sıralamasında zirvede yer aldı. Onu 14 bin 707 haberle Abdullah Avcı takip ederken, üçüncü sırada ise 13 bin 24 haber ile yeni sezonda Fenerbahçe'de şampiyonluk hedefleyen Ersun Yanal yer aldı.



Birliğin başkanı yeniden Fikret Orman



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, vakfın Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlık görevine getirildi. Başkanlığa seçilmesinin ardından kendi kulübü Beşiktaş için yeni girişimlere hız veren tecrübeli başkan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Gerede'de kiraladığı ve Temmuz ayında faaliyete soktuğu Esentepe'deki Otel'in açılışına katılacak. Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği seminerde hakemlerle ilgili de konuşan Fikret Orman, "Hakemler de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışlarladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın" dedi.



Geride bıraktığımız Ağustos ayında 8 bin 224 haberde yer bulan Fikret Orman, en çok konuşulan kulüp yöneticileri listelerinde zirvede yer aldı. Listede Ahmet Ağaoğlu ikinci, federasyon başkanı Nihat Özdemir üçüncü, Ali Koç dördüncü oldu. Kolombiyalı golcü Falcao ile çektirdiği fotoğrafın sosyal medyaya düşmesiyle gündem olan Abdurrahim Albayrak ise listede beşinci sırada yer aldı. - İSTANBUL