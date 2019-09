Ağustos ayının zam şampiyonu domates ve salatalık oldu

Bayrampaşa halinde kasa kasa çöpe atılar domates ve salatalık geçtiğimiz ay zam şampiyonu oldu.Memur Sendikaları (Memur-Sen) Konfederasyonu rapora göre Ağustos ayında en fazla fiyat artışı domates, salatalık ve sarımsakta yaşandı. Temmuz ayına göre Ağustos ayında salatalık yüzde 23,35, domates yüzde 12,73, sarımsak ise yüzde 10,95 arttı.Ağustos ayında Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde çekilen görüntüler gündem olmuştu. Kasa kasa domates, biber ve salatalığın çöpe dökülmesinin fiyatları artırmaya yönelik olduğu kaydedilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi domatesleri çöpe döken firmaya 4 bin 200 lira ceza keserken firma yetkilileri ise domateslerin çürük olduğunu iddia etmişti.

BU AYDA ARTIŞ VAR

Geçen ayın ardından bu ay da pazarda domatesin fiyatında artış var. Bu ay domates kilosu 2 -2,5 lira civarında pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Esnaf vatandaşların kışa hazırlık için domatese talep gösterdiğini ve fiyatların arttığını belirtti. Esnaf Hasan Ilık, "Şu an yoğun bir talep var. O yüzden domatesin fiyatı geçen aya nazaran arttı. Ama geçen ay domates 1.5-2 liraydı. Geçen aya göre domates arttı. Bunun sebebi sos, menemen yapmaları" dedi. Hayrettin Karasungur ise son iki senedir fiyatların arttığını söyledi. Sungur, "Salatalıkta artış var geçen ay 1-1.5 lira. Bu ay ise 3-3.5 lira. Arz talep meselesi, çok satıldığı zaman fiyat artıyor" ifadelerinde bulundu. Bağcılar Atışalanı pazarında alışveriş yapan Emine Ünal, "Domatesin kilosu iki lira. Yarım kilo alabiliyorum. 10 kişilik nüfusum var aldıklarım yetmiyor. Geçen ay iki kilo aldım, şimdi bir kilo alıyorum" diye konuştu. Saliha Bozkurt ise " Geçen ay göre bu ay daha pahalı. Fiyatlar düşmesi gerekirken daha da yükseliyor" dedi.

ADANA HALİNDEKİ SON DURUM

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, kış aylarında mevsim şartları nedeniyle fiyatı 10 TL'ye yaklaşan domates ve soğanın kilosunun sebze halinde 50 kuruşa, patatesin ise 70 kuruşa satıldığını söyledi. Batman, tarlada kalan karpuzun 35 kuruşa alıcı bulamadığından yakındı. Kış mevsiminde yüksek fiyatlar nedeniyle komisyoncuların günah keçisi ilan edildiğini söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, Kışın da açıkladık. Ürün fiyatları arz-talep dengesine göre kurulur. Haller borsa gibidir. Şu an ürün bolluğu yaşandığı için fiyatlar oldukça düşük dedi. Fiyatların yükseldiği zaman faturanın esnafa kesildiğini dile getiren Ali Batman, Şu an Bursa tohumlu domates Ereğli ve Çanakkale'den geliyor. Kilosu 50 kuruş. Maliyeti daha fazla ama esnaf bunu 1 TL'ye satamıyor. Soğan da kışın 7-8 TL fiyatıyla terörist listesine girmişti. Şu an 50 kuruşa satılıyor. Aşırı derecede ürün var. Patates 6-7 TL'yi bulmuştu, şimdi 70-80 kuruş. Bugün 15-20 tona yakın domatesimiz çürümüş vaziyette. Halk sağlığını tehdit etmesin diye zabıta ve ziraat mühendislerinin tutanağıyla dökeceğiz diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞELİM

Domates, soğan, patates gibi iç piyasada bol olan ürünlerin ihraç da edilemediği için esnafı zarara uğrattığını anlatan Batman, şunları söyledi Yaklaşık 300 tane üyem var. 286 tanesinin bankalara korkunç derecede faizli borcu var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum. Türkiye'de hallerle, tarımla uğraşan başkanları bir seferlik toplantıya çağırırsa, sebze ve meyveyle ilgili çok değerli bilgiler vereceğimize inanıyorum. Bir sürü deneyimli arkadaşımız var. Dışarıda vatandaşın ucuz sebze-meyve yemesini sağlamak için, üreticilerin mağdur olmaması için çok değerli bilgiler verebiliriz. Korsan satışların hallere ve devlete ne kadar zarar verdiğini anlatabiliriz. Bildirim çıkardılar, hal dışı tüccarlar istediği şekilde ürününü satıyor. Hal Müdürlüğü'nün hal dışı tüccarda 8 milyon TL alacağı var ve bu parayı tahsil edemiyor. Ama hal içerisindeki esnafların faturasız, belgesiz, vergisiz satış yapma şansı yok. Cumhurbaşkanımız bizi saraya toplarsa ne kadar haklı olduğumuza kanaat getirecektir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Geçen ay çöpe atılan domatesler

-Pazar detayları

-Pazar esnafı ve vatandaş röportajları

-Adana görüntüleri



- Domates