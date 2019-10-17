Son Dakika Haberleri: Ağustos'ta 400 yatırım teşvik belgesi verildi, 22 belge iptal edildi
Son Dakika Ekonomi Ağustos'ta 400 yatırım teşvik belgesi verildi, 22 belge iptal edildi

Ağustos'ta 400 yatırım teşvik belgesi verildi, 22 belge iptal edildi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ağustos ayında, çeşitli sektörleri kapsayan toplam 400 yatırım teşvik belgesi verdi.

Ağustos'ta 400 yatırım teşvik belgesi verildi, 22 belge iptal edildi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ağustos ayında, çeşitli sektörleri kapsayan toplam 400 yatırım teşvik belgesi verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğlerine göre, aynı dönemde 22 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.

"Gümrük vergisi mufiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 80'i bulan vergi indirimi, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi" gibi destek unsurlarını içeren yatırım teşvik belgelerinin toplam yatırım tutarı 9 milyar 76 milyon lirayı, toplam istihdam öngörüsü de 14 bin 643 kişiyi buluyor.

İptal edilen teşvik belgelerinin yatırım tutarı da 209 milyon lira ve öngörülen toplam istihdam da 1,066 kişi düzeyindeydi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:43 Kaynak: DHA
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