Ağustos'ta 911 teşvik belgesi verildi, 127 belge iptal edildi

Türkiye genelinde Ağstos ayında, 911 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren yatırım teşvik belgesi verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, aynı dönemde toplam 2 milyar 477 milyon lira yatırım tutarlı 127 teşvik belgesi de iptal edildi.

Ağustos ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ listesine göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 18.33 milyar lirayı, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 974 milyon doları buluyor.Teşvik belgeleri kapsamında yapılması planlanan yatırımlar ile 28 bin 411 kişilik istihdam sağlanması da öngörülüyor.