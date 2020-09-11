Doğalgaz müjdesi çok konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Ağustos ayında öne çıkan Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>başlıklarını belirledi. Rapora göre Türkiye 'nin Karadeniz 'de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiği haberleri en çok konuşulan haberler arasında yer aldı.

Medya Takip Merkezi, Ağustos ayı ekonomi karnesini açıkladı. Rapora göre en çok konuşulan ekonomi başlığı, dolar kuru oldu. Ekonomi medyasında en sık yer alan bir diğer başlığın ise tarihin en büyük doğalgaz keşfinin olduğu belirlendi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ay boyunca 34 bin 497 haberde yer alarak, listenin 12. sırasında yer aldı. Dolar kuru ise ay boyunca 137 bin 329 haberde konuşuldu.

TARİHİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ REZERVİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında yaptığı "21 Ağustos Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz." açıklamasından sonra milyonlar televizyona kitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'den Millete Sesleniş konuşması ile tüm Türkiye ve dış basının merak ettiği müjdeyi açıkladı.

Fatih sondaj gemisinin Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirildiğini, Tuna 1 sondaj kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini bildirdi. Bulunan rezervin daha büyük kaynağın bir parçası olduğunu da belirten Erdoğan, Hedefin 2023 yılında Karadeniz gazını tüm ülkenin kullanıma sunmak olduğunu da belirtti. Merakla beklenen müjde ile gündem konusuna haline gelen doğalgaz ay boyunca 67 bin 384 haberde konuşularak ekonomi gündeminde en sık yer alan başlıklardan oldu.

ALTIN ÇOK KONUŞULDU

İhracat ay boyunca 85 bin 765 haberde yer alırken, ithalattan ise 37 bin 740 haberde bahsedildi. Ağustos ayında altına olan talep dış ticaret verilerine de yansıdı ve altın ithalatında dikkat çekici bir artış oldu. Ağustos ayında altın ithalatı aylık olarak yüzde 394 artarak 1989 yılından bu yana en yüksek artışını göstererek 4.08 milyar dolar oldu. Ay boyunca 56 bin 908 haberde yer alan altın, ekonomi medyasında sıklıkla yer alan bir diğer konu başlığı oldu.

- İstanbul