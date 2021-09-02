Ağustos'ta ihracat rekoru, son 12 ayda 207 milyar dolar aşıldı

Türkiye'nin ağustos ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 51,8'lik artışla, 18 milyar 912 milyon dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ağustos ayı ihracatı oldu. Ağustos ayı ile beraber, son 12 ayda 207 milyar 469 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre; Ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,8'lik artışla 18 milyar 912 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların ağustos rekorunu kırdı. Dış ticaret açığı, Ağustos'ta 4,3 milyar dolar oldu.

"İhracat büyümeye son 23 yıldaki en büyük katkısını yaptı"

İhracat rakamlarına değinmeden önce Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde büyümesini değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle "2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olmuştuk. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümenin ardından yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 21,7'lik büyüme performansıyla fark oluşturduk. Bu performans, 1998 yılından sonra yakaladığımız en güçlü ivme oldu.

Aynı zamanda OECD ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Net ihracatın büyümeye katkısı ikinci çeyrekte 6,9; 6 aylık dönemde 3,9 puan oldu. İhracatın büyümeye katkısı da yılın ilk yarısında 10,8 puan şeklinde gerçekleşti. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Böylece ihracat büyümeye son 23 yıldaki en büyük katkısını yaptı. Her zaman dile getiriyoruz, 'Türkiye ihracatla yükselecek' diyoruz. Mal ve hizmet ihracatıyla gelen bu büyüme rakamları gösteriyor ki; ihracatla büyüyor, ihracatla yükseliyoruz. İhracatımızdaki güçlü ivme sayesinde, V tipi toparlanmanın bile ötesine geçtik. Artık salgın öncesi dönemlerin çok çok üzerindeyiz. İhracat ailesi olarak ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıdan gurur duyuyoruz" dedi.

"İhracatta sürdürülebilir artışı yakaladık"

Son 12 ayda 207 milyar 469 milyon dolarlık ihracatla yıllık hedefin oldukça üzerinde bir rakama eriştiklerini vurgulayan Gülle "Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik artışla, 18 milyar 912 milyon dolar oldu. Bu rakam, tarihimizin en yüksek ağustos ihracatı. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız, yüzde 37 artışla 140 milyar 237 milyon dolara çıktı. Burada altını çizmek istediğim husus; ihracat ailemizin son 12 ayın 10'unda Cumhuriyet tarihi rekorları kırması ve ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artış

Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020'de yüzde 75,6 iken, 2021'de yüzde 82,5'e yükseldi. Bu durum, ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın ve 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın net bir göstergesi. Bu başarıyı mümkün kılan 100 bin ihracatçımızın her birine, bizleri her zaman destekleyen Ticaret Bakanımıza ve ihracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara ulaşmak"

İhracatta rekorlarla kapattıkları ilk 7 aydan sonra ağustos ayında da tarihi bir performans gösterdiklerine dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz ay, 14 yıl sonra 200 milyar dolar seviyesine taşıdığımız ihracatımız, bu ay da istikrarını sürdürdü ve yıl sonu hedeflerimizi tekrar tescillemiş oldu. Ağustos ayı ihracat performansımız, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği "Şahlanış Dönemi" için önemli bir nişanedir. İhracatla Yükselen Türkiye yolunda, kararlılığımızın tescilidir. İhracatta yeni bir lige yükseldiğimizin, yeni bir döneme girdiğimizin tasdikidir. Hedefimiz, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek. İhracat ailesi olarak bu uğurda, şartlar ne olursa olsun durmadan, yorulmadan, dünyanın dört bir köşesinde bayrağımızı dalgalandırmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."

"Dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşana kadar durmak yok"

Son 12 ayın 10'unda rekor kıran, ülkenin büyüme rakamlarının dinamosu olan 100 bin ihracatçının her birini tebrik eden İsmail Gülle "200 milyar dolar baremini aşan ihracatımızın geldiği nokta, stratejik olarak artık yeni bir ligde olduğumuzu gösteriyor. İhracatta yaşanan yeni dönemin bizlere yüklediği sorumlulukların farkındayız. Bu sebeple ihracat ailesi olarak ihracatımızı geçtiğimiz bu yeni lige göre kurgulamak için topyekün bir şekilde çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. İnanıyoruz ki, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına doğru giderken ihracatımızın ve ekonomimizin yolu aydınlık. Hedefimiz ihracatta rekor üstüne rekor kırmaktı. Bu hedefi Cumhurbaşkanımız, Ticaret Bakanımız ve ihracat ailemiz ile gerçekleştirdik. Bir hedefimiz daha vardı. Büyüme rakamlarında ihracatın payını en üst seviyeye çıkarmak. Elhamdülillah bu hedefimizi de gerçekleştirdik. Ancak yolun başında, her zaman daha büyük bir hedefimiz, bir hayalimiz vardı; Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye Şimdi sıra bu hayalimizi gerçekleştirmekte. Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'ye ulaşana kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

25 sektör ihracatını artırdı, otomotiv ilk sırada

Ağustos ayında sektör performanslarıyla ilgili bilgiler veren Gülle, şunları kaydetti: "Önceki yılın aynı ayına göre, tam 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz ay

2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz, yüzde 57 artışla ilk sırada yer aldı. Yüzde 165 artışla 2,3 milyar dolara ulaşan Çelik sektörümüz ikinci, 2 milyar doları aşan Kimyevi Maddeler sektörümüz yüzde 49 artışla üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatını 1,4 milyar dolar artıran Çelik, 876 milyon dolar artıran Otomotiv ve 674 milyon dolar artıran Kimyevi Maddeler'de yaşandı."

"218 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandırdık"

Gülle, "Ağustosta ihracat ailemiz, Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırdı. 180 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında İspanya, İsrail, Belçika, Brezilya, Slovenya ve Fas'ın da bulunduğu 20 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza attık. Bu ay ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya (yüzde 30,3 artış), 1,3 milyar dolarla ABD (yüzde 77,4 artış) ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık (yüzde 21 artış) İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler; 572 milyon dolarlık artışla ABD, 366 milyon dolarlık artışla Almanya ve 314 milyon dolarlık artışla İtalya oldu. En büyük pazarımız Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracatımız, yüzde 51 artışla 7,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41'lik pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının ağustos ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55'e yükseldi."

"İhracattaki rekabet gücümüz daha da yükseldi"

"Navlun fiyatlarındaki artışla beraber, ihracattaki rekabet gücümüz daha da yükseldi" diyen Gülle şunları kaydet: "Bugün, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya nakliye fiyatları 14 bin dolarlara dayanmışken Türkiye'den Avrupa'ya aynı büyüklükteki bir sevkiyatın maliyeti 3 bin dolar seviyelerinde. Aynı durum Uzak Doğu - ABD hattında da görülüyor. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da pazar payımızı artırmamız, bu süreçteki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmemizle mümkün. Geçtiğimiz ay diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,1 milyar dolar (yüzde 34 artış), Afrika kıtasının tamamına 1,9 milyar dolar (yüzde 79 artış), Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolar (yüzde 81 artış), Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar (yüzde 56 artış) ihracat gerçekleştirdik."

74 il ihracatını artırdı

TİM Başkanı Gülle, geçtiğimiz ay 74 ilin ihracatını artırdığını; Kocaeli, Hatay, Adana, Kütahya ve Kırşehir'in tarihlerinin en yüksek aylık ihracatına imza attığını belirtti. Gülle "Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 7,5 milyar dolarla İstanbul (yüzde 47 artış), 1,7 milyar dolarla Kocaeli (yüzde 114 artış) ve 1,2 milyar dolarla Bursa (yüzde 42 artış) oldu. Söz konusu şehirlerimiz en dikkat çekici artışlara imza atarken bu illerimizi ihracatını 355 milyon dolar artıran İzmir (yüzde 47 artış) ve 263 milyon dolar artıran Gaziantep (yüzde 44 artış) takip etti" dedi.

180 ülkeye TL ile ihracat

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre 180 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Ağustos ayında Türk Lirası ile ihracat yüzde 61 arttı. 7 bin 84 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirası'nı tercih etti.

8 ayda ilk kez ihracat yapan firma sayısı 81 bine yaklaştı

İhracata duyulan yoğun ilgi, ağustosta ihracatçı firma sayısına da yansıdı. 1455 firma, geçtiğimiz ay ilk kez ihracat yaparak ekonomimize 82,2 milyon dolarlık katkı sağladı. Yılbaşından bu yana ihracat alimize katılan firma sayısı 81 bine yaklaştı. Ağustosta euro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 72 milyon dolar oldu. Ancak yılın geneline bakıldığında ise pozitif yönlü 3,9 milyar dolarlık bir etki yaşandı.

Birim ihracat değerini en çok artıran sektörler

Ağustosta miktar bazında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 15 milyon ton gerçekleşti. İlk 8 ayda ise, yüzde 19 artışla 114 milyon ton ihracat gerçekleştirildi. Bununla birlikte ihracat birim fiyatında pozitif bir ivme dikkat çekiyor. Birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artışla 1,25 dolara yükseldi. Ağustosta birim ihracat değerini en çok artıran sektörler; yüzde 86 ile Gemi ve Yat, yüzde 64 ile Çelik, yüzde 39 ile Savunma ve Havacılık, yüzde 30 ile Kimyevi Maddeler ve yüzde 25 artışla Su Ürünleri oldu. - ANKARA