Ağustos'ta yağan yağmurun tadını duş alarak çıkardı - Son Dakika

Ağustos'ta yağan yağmurun tadını duş alarak çıkardı
ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde yağan yağmura sevinen vatandaş banyo yaptı.
Feke'nin Tapan Mahallesinde Mustafa Özsoy isimli bir vatandaş yağmurda eline şampuan alıp yağmur altında banyo yaparak kutladı. Vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İşitme ve konuşma engeli olan vatandaş aylar sonra ilçeye yağan yağmurun sevincini yağmur altında kutladı.
Kaynak: İHA
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