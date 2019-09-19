Son Dakika Haberleri: Ağustosta 535 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Ağustosta 535 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

1 saat önce

Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustos ayında 535 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ağustosta 535 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, System.String[]

Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustos ayında 535 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma taleplerine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 535 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 8 yurt içi satış ve teslim belgesi, 5 hariçte işleme izin belgesi, 102 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan aynı dönemde firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 30 olarak gerçekleşti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:32 Kaynak: AA
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