Ağustosta en fazla külçe altın kazandırdı
15 dakika önce
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:40
Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı 50 kilo veren oyuncu Akın Akınözü'nün değişimi herkesi şaşırttı Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı