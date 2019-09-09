Son Dakika Haberleri: Ağustosta en fazla külçe altın kazandırdı
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Ağustosta en fazla külçe altın kazandırdı

15 dakika önce

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

Ağustosta en fazla külçe altın kazandırdı, System.String[]

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:40 
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