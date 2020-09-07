Ağustosta en fazla külçe altın kazandırdı

Ağustos ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Ağustos dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,00, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,65 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 7,40 ve dolar yüzde 3,69 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,60, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 8,98 ve dolar yüzde 5,23 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,97 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,60 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 53,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 52,89 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 23,02, dolar yüzde 15,58, DİBS yüzde 5,85, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,69 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 22,75, dolar yüzde 15,34, DİBS yüzde 5,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,89 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,47 oranlarında kazandırmıştır. - İSTANBUL